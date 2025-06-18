Скрыто от посторонних глаз: как выглядит самое высокое озеро Украины и как к нему добраться

Потребуются усилия, чтобы увидеть этот уединенный водоем

Украина славится своими красивыми и необычными водоемами. Самым большим озером у нас считается Ялпуг, а самым высокогорным — Бребенескул. Оно спрятано в самом сердце Карпат, поэтому добраться туда не так просто.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о самом высокогорном озере Украины и как оно выглядит. Мы узнали, в чем его особенность.

Как выглядит самое высокое озеро в Украине

Озеро Бребенескул называют "суровым чудом" Карпат. Водоем находится на высоте 1801 метр над уровнем моря, в ущелье, напоминающем чашевидную впадину. Протяженность озера составляет 134 метра, а глубина — 2,8 метра.

Самое высокое озеро Украины

Кроме того, что озеро труднодоступное, оно имеет очень прозрачную, но холодную воду, поскольку находится между горными вершинами и солнце его прогреть не может. Температура воды в водоеме не подымается выше 15 градусов Цельсия.

Озеро Бребенескул находится в ущелье

Дно Бребенескула в основном каменистое, купаться в нем не рекомендуется, из-за низкой температуры воды у людей, даже закаленных, могут возникнуть судороги во время плавания, что может привести к серьезным последствиям.

Но водоем пользуется популярностью у любителей горных вершин, когда на озеро падают солнечные лучи, оно имеет невероятно голубой оттенок, поэтому его часто еще называют "Синий глаз Карпат". Пейзажи здесь невероятные, они стоят того, чтобы пройти сложный путь по горным тропам.

Как выглядит озеро Бребенескул

Если вы решите отправиться к этому уникальному водоему, то будьте готовы к тому, что путь будет сложным, ведь придется опускаться в глубокое ущелье, затем снова подниматься на горный хребет. Можно остаться у водоема и на ночь, однако важно учитывать, что ночью там очень холодно, поэтому потребуется теплая одежда, палатка и спальный мешок. и все это может усложняться плохой погодой.

Озеро Бребенескул в сердце Карпат

Как добраться к озеру Бребенескул

Озеро находится вдали от цивилизации, но многих туристов это не останавливает. Чтобы увидеть красивый водоем, можно воспользоваться услугами опытного проводника, особенно тем, у кого нет опыта в подобных путешествиях.

Вода в озере Бребенескул не поднимается выше 15 градусов

Начинать путь можно с туристической базы "Заросляк" (Из Ивано-Франковска туда ходят маршрутные такси). К озеру можно стартовать из села Луга, от которого к водоему ведет узкая тропа. Или же можно выбрать маршрут из села Богдан, машиной всть возможность доехать до Полонины Лемской, а оттуда пешком до тропе к озеру.

Как добраться к озерк Бребенескул

"Телеграф" писал ранее, где в Украине есть экзотический уголок, о котором мало кто знает. Он удивляет своей лазурной водой и песчаными скалами.