Где во Львове охладиться не за все деньги мира: бассейны от 120 до 1500 грн (фото, видео)

Где освежиться этим летом – 9 бассейнов на любой бюджет

Во многие области Украины пришла жара и Львов — не исключение. Больших природных водоемов поблизости нет, поэтому местным и гостям города предлагают отдохнуть на озерах вокруг или понежиться на солнышке у бассейнов.

На днях Львов побил температурный рекорд, который держался с 2012 года, поэтому в зоны отдыха выстроились настоящие очереди. Но не стоит ограничиваться несколькими бассейнами.

А их во Львове немало — на разный кошелек и для разных целей. "Телеграф" рассортировал самые популярные локации для купания в городе и неподалеку от стоимости — от бюджетных вариантов до отдыха с отметкой "Люкс".

Бассейны Львова до 500 грн

Бассейн СКА

Бассейн находится на улице Клепаровская, 39а и подойдет не слишком привередливым клиентам. "Челить" здесь не получится, зато хорошо поплавать можно. Стоимость: для взрослого 120 грн в час разового посещения, для детей — 100 грн. Доступны также абонементы. Важно – для посещения нужна медицинская справка, которую можно оформить сразу в бассейне.

Бассейн СКА

Olena Resort

Еще один бюджетный, но более расслабленный вариант – Olena Resort в Брюховичах на улице Балабановка, 20а. Здесь и детский бассейн, и природа, и чан с сероводородной водой, взрослым – 400 грн с шезлонгом, без шезлонга – 250 грн, детям от 5 лет 250/150 грн соответственно, а самые маленькие – бесплатно.

Медик

Этот бассейн находится недалеко от центра Львова, на улице Горбачевского, 24. Работает с 9:00 до 21:00. Стоимость дневного входа – 600 гривен для взрослых и 400 гривен для детей. На территории отеля есть ресторан, бар с мороженым и напитками.

Цена бассейна "Медик"

Бассейны во Львове до 700 гривен

Otaman Resort

В будние дни с понедельника по четверг стоимость отдыха стартует от 450 гривен за место в зеленой зоне. Если хочется больше комфорта – стандартный шезлонг стоит 550 гривен, комфортный – 650, а для двоих можно взять шезлонг-ракушку за 1200 гривен. Самый уютный вариант – бунгало на двоих, его цена – 2000 гривен. Для детей от 3 до 14 лет вход обойдется в 350 гривен.

Открытый бассейн в Otaman Resort

В пятницу, субботу и воскресенье цены растут: зеленая зона – 550 гривен, шезлонг – 700, комфортный вариант – 800. Шезлонг-ракушка для двоих стоит 1400, а бунгало – 2500 гривен. Для детей в эти дни вход составляет 400 гривен.

Добре Там

Этот бассейн находится в Сокольниках по улице Степана Бандеры, 27. Открыт ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость входа для взрослых — 600 гривен, для детей от 10 лет — 250 гривен, а малыши до 10 лет посещают бесплатно. Здесь есть два открытых бассейна, один с подогревом, баня, чан и бильярд.

Бассейн в "Хорошо там"

KOI

Это новый загородный пляжный комплекс, открывшийся в июне 2024 года на территории "Волшебной Долины" в Родатичах по ул. Озерная, 1. Работает каждый день с 10:00 до 20:00. В будние дни взрослый билет стоит 650 гривен, детский – 400 гривен, бунгало – 2200 гривен. По выходным и праздникам — соответственно 800, 450 и 2400 гривен. Дети до 115 см проходят бесплатно. Гостей ждет 25-метровый бассейн с подогревом и соленой водой, детский бассейн глубиной 80 см, джакузи прямо на берегу озера, ресторан, бар, паркинг и теннисные корты.

Тарифы бассейна KOI

Бассейны во Львове от 700 грн

Emily Resort (Aquatoria/Island Beach Club 18+)

Emily Resort предлагает две зоны с бассейнами. В "Акватории" комфортнее отдыхать с детьми, ведь там есть горки и детская площадка. Стоимость входа для взрослого в эту зону по 700 грн. в будни, 900 грн. в выходные. Для детей 350/450 грн соответственно.

Зона Island Beach Club только для взрослых. Вход у нее в буне 1300, по выходным 1500 гривен. За эти деньги получаете место на шезлонге. За другие элементы комфортного отдыха придется доплатить по отдельности.

Зона Island Beach Club

Emily Resort Aquatoria

Рафаэль Pool&Lounge

Эта локация находится в селе Зубра на улице Шевченко, 1а. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход для взрослых зависит от дня недели — от 700 до 900 гривен, для детей до 10 лет — от 400 до 450 гривен. Есть утренний и вечерний тариф.

Рафаэль Pool&Lounge

Rumbambar Swim&Dance Club

Этот бассейн расположен на территории парк-гостиницы Древний град, на 7-м километре Киевской трассы. Цена для взрослых – от 700 до 800 гривен, для детей – 400 гривен.

Rumbambar

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