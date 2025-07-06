Где во Львове охладиться не за все деньги мира: бассейны от 120 до 1500 грн (фото, видео)
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Где освежиться этим летом – 9 бассейнов на любой бюджет
Во многие области Украины пришла жара и Львов — не исключение. Больших природных водоемов поблизости нет, поэтому местным и гостям города предлагают отдохнуть на озерах вокруг или понежиться на солнышке у бассейнов.
На днях Львов побил температурный рекорд, который держался с 2012 года, поэтому в зоны отдыха выстроились настоящие очереди. Но не стоит ограничиваться несколькими бассейнами.
А их во Львове немало — на разный кошелек и для разных целей. "Телеграф" рассортировал самые популярные локации для купания в городе и неподалеку от стоимости — от бюджетных вариантов до отдыха с отметкой "Люкс".
Бассейны Львова до 500 грн
Бассейн СКА
Бассейн находится на улице Клепаровская, 39а и подойдет не слишком привередливым клиентам. "Челить" здесь не получится, зато хорошо поплавать можно. Стоимость: для взрослого 120 грн в час разового посещения, для детей — 100 грн. Доступны также абонементы. Важно – для посещения нужна медицинская справка, которую можно оформить сразу в бассейне.
Olena Resort
Еще один бюджетный, но более расслабленный вариант – Olena Resort в Брюховичах на улице Балабановка, 20а. Здесь и детский бассейн, и природа, и чан с сероводородной водой, взрослым – 400 грн с шезлонгом, без шезлонга – 250 грн, детям от 5 лет 250/150 грн соответственно, а самые маленькие – бесплатно.
Медик
Этот бассейн находится недалеко от центра Львова, на улице Горбачевского, 24. Работает с 9:00 до 21:00. Стоимость дневного входа – 600 гривен для взрослых и 400 гривен для детей. На территории отеля есть ресторан, бар с мороженым и напитками.
Бассейны во Львове до 700 гривен
Otaman Resort
В будние дни с понедельника по четверг стоимость отдыха стартует от 450 гривен за место в зеленой зоне. Если хочется больше комфорта – стандартный шезлонг стоит 550 гривен, комфортный – 650, а для двоих можно взять шезлонг-ракушку за 1200 гривен. Самый уютный вариант – бунгало на двоих, его цена – 2000 гривен. Для детей от 3 до 14 лет вход обойдется в 350 гривен.
В пятницу, субботу и воскресенье цены растут: зеленая зона – 550 гривен, шезлонг – 700, комфортный вариант – 800. Шезлонг-ракушка для двоих стоит 1400, а бунгало – 2500 гривен. Для детей в эти дни вход составляет 400 гривен.
Добре Там
Этот бассейн находится в Сокольниках по улице Степана Бандеры, 27. Открыт ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость входа для взрослых — 600 гривен, для детей от 10 лет — 250 гривен, а малыши до 10 лет посещают бесплатно. Здесь есть два открытых бассейна, один с подогревом, баня, чан и бильярд.
KOI
Это новый загородный пляжный комплекс, открывшийся в июне 2024 года на территории "Волшебной Долины" в Родатичах по ул. Озерная, 1. Работает каждый день с 10:00 до 20:00. В будние дни взрослый билет стоит 650 гривен, детский – 400 гривен, бунгало – 2200 гривен. По выходным и праздникам — соответственно 800, 450 и 2400 гривен. Дети до 115 см проходят бесплатно. Гостей ждет 25-метровый бассейн с подогревом и соленой водой, детский бассейн глубиной 80 см, джакузи прямо на берегу озера, ресторан, бар, паркинг и теннисные корты.
Бассейны во Львове от 700 грн
Emily Resort (Aquatoria/Island Beach Club 18+)
Emily Resort предлагает две зоны с бассейнами. В "Акватории" комфортнее отдыхать с детьми, ведь там есть горки и детская площадка. Стоимость входа для взрослого в эту зону по 700 грн. в будни, 900 грн. в выходные. Для детей 350/450 грн соответственно.
Зона Island Beach Club только для взрослых. Вход у нее в буне 1300, по выходным 1500 гривен. За эти деньги получаете место на шезлонге. За другие элементы комфортного отдыха придется доплатить по отдельности.
Рафаэль Pool&Lounge
Эта локация находится в селе Зубра на улице Шевченко, 1а. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход для взрослых зависит от дня недели — от 700 до 900 гривен, для детей до 10 лет — от 400 до 450 гривен. Есть утренний и вечерний тариф.
Rumbambar Swim&Dance Club
Этот бассейн расположен на территории парк-гостиницы Древний град, на 7-м километре Киевской трассы. Цена для взрослых – от 700 до 800 гривен, для детей – 400 гривен.
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