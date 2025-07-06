Де у Львові охолодитися не за всі гроші світу: басейни від 120 до 1500 грн (фото, відео)

Де освіжитися цього літа — 9 басейнів на будь-який бюджет

До багатьох областей України прийшла спека і Львів — не виключення. Великих природних водойм поблизу немає, тож місцевим та гостям міста пропонують відпочити на озерах довкола або ж поніжитися на сонечку біля басейнів.

Днями Львів побив температурний рекорд, що тримався з 2012 року, тож до зон відпочинку вишикувались справжні черги. Але не варто обмежуватися лише кількома басейнами.

А їх у Львові чимало — на різний гаманець та для різних цілей. "Телеграф" розсортував найпопулярніші локації для купання у місті та неподалік за ціною — від бюджетних варіантів до відпочинку із познакою "Люкс".

Басейни Львова до 500 грн

Басейн СКА

Басейн знаходиться на вулиці Клепарівська, 39а і підійде не занадто вибагливим клієнтам. "Чілити" тут не вийде, зате гарно поплавати можна. Вартість: для дорослого 120 грн за годину разового відвідування, для дітей — 100 грн. Доступні також абонементи. Важливо — для відвідування потрібна медична довідка, яку можна оформити одразу у басейні.

Басейн СКА

Olena Resort

Ще один бюджетний, але більше розслаблений варіант — Olena Resort у Брюховичах на вулиці Балабанівка, 20а. Тут і дитячий басейн, і природа, і чан із сірководневою водою, дорослим — 400 грн з шезлонгом, без шезлонга — 250 грн, дітям від 5 років 250/150 грн відповідно, а найменші — безкоштовно.

Медик

Цей басейн знаходиться неподалік центру Львова, на вулиці Горбачевського, 24. Працює з 9:00 до 21:00. Вартість денного входу — 600 гривень для дорослих і 400 гривень для дітей. На території є ресторан, бар із морозивом та напоями.

Ціна басейну "Медик"

Басейни у Львові до 700 гривень

Otaman Resort

У будні дні, з понеділка по четвер, вартість відпочинку стартує від 450 гривень за місце в зеленій зоні. Якщо хочеться більше комфорту — стандартний шезлонг коштує 550 гривень, комфортний — 650, а для двох можна взяти шезлонг-ракушку за 1200 гривень. Найзатишніший варіант — бунгало на двох, його ціна — 2000 гривень. Для дітей від 3 до 14 років вхід обійдеться у 350 гривень.

Відкритий басейн у Otaman Resort

У п’ятницю, суботу й неділю ціни зростають: зелена зона — 550 гривень, шезлонг — 700, комфортний варіант — 800. Шезлонг-ракушка для двох коштує 1400, а бунгало — 2500 гривень. Для дітей у ці дні вхід становить 400 гривень.

Добре Там

Цей басейн знаходиться в Сокільниках на вулиці Степана Бандери, 27. Відчинено щодня з 10:00 до 20:00. Вартість входу для дорослих — 600 гривень, для дітей від 10 років — 250 гривень, а малеча до 10 років відвідує безкоштовно. Тут є два відкриті басейни, один із підігрівом, лазня, чан і більярд.

Басейн у "Добре там"

KOI

Це новий заміський пляжний комплекс, що відкрився в червні 2024 року на території "Чарівної Долини" у Родатичах на вул. Озерна, 1. Працює щодня з 10:00 до 20:00. У будні дні дорослий квиток коштує 650 гривень, дитячий — 400 гривень, бунгало — 2200 гривень. У вихідні та свята — відповідно 800, 450 і 2400 гривень. Діти до 115 см проходять безкоштовно. На гостей чекає 25-метровий басейн із підігрівом та соленою водою, дитячий басейн глибиною 80 см, джакузі просто на березі озера, ресторан, бар, паркінг і тенісні корти.

Тарифи басейну KOI

Басейни у Львові від 700 грн

Emily Resort (Aquatoria/Island Beach Club 18+)

Emily Resort пропонує дві зони з басейнами. В "Акваторії" комфортніше відпочивати з дітьми, адже там є гірки та дитмайданчик. Вартість входу для дорослого в цю зону по 700 грн в будні, 900 грн у вихідні. Для дітей 350/450 грн відповідно.

Зона Island Beach Club виключно для дорослих. Вхід у неї в буні 1300, у вихідні 1500 гривень. За ці кошти отримуєте місце на шезлонгу. За інші елементи комфортного відпочинку доведеться доплатити окремо.

Зона Island Beach Club

Emily Resort Aquatoria

Рафаель Pool&Lounge

Ця локація знаходиться у селі Зубра на вулиці Шевченка, 1а. Працює щодня з 10:00 до 20:00. Вхід для дорослих залежить від дня тижня — від 700 до 900 гривень, для дітей до 10 років — від 400 до 450 гривень. Є ранковий і вечірній тариф.

Рафаель Pool&Lounge

Rumbambar Swim&Dance Club

Цей басейн розташований на території парк-готелю Древній град, на 7-му кілометрі Київської траси. Ціна для дорослих — від 700 до 800 гривень, для дітей — 400 гривень.

Rumbambar

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