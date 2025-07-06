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Де у Львові охолодитися не за всі гроші світу: басейни від 120 до 1500 грн (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Rumbambar Swim&Dance Club
Rumbambar Swim&Dance Club

Де освіжитися цього літа — 9 басейнів на будь-який бюджет

До багатьох областей України прийшла спека і Львів — не виключення. Великих природних водойм поблизу немає, тож місцевим та гостям міста пропонують відпочити на озерах довкола або ж поніжитися на сонечку біля басейнів.

Днями Львів побив температурний рекорд, що тримався з 2012 року, тож до зон відпочинку вишикувались справжні черги. Але не варто обмежуватися лише кількома басейнами.

А їх у Львові чимало — на різний гаманець та для різних цілей. "Телеграф" розсортував найпопулярніші локації для купання у місті та неподалік за ціною — від бюджетних варіантів до відпочинку із познакою "Люкс".

Басейни Львова до 500 грн

Басейн СКА

Басейн знаходиться на вулиці Клепарівська, 39а і підійде не занадто вибагливим клієнтам. "Чілити" тут не вийде, зате гарно поплавати можна. Вартість: для дорослого 120 грн за годину разового відвідування, для дітей — 100 грн. Доступні також абонементи. Важливо — для відвідування потрібна медична довідка, яку можна оформити одразу у басейні.

Басейн СКА
Басейн СКА

Olena Resort

Ще один бюджетний, але більше розслаблений варіант — Olena Resort у Брюховичах на вулиці Балабанівка, 20а. Тут і дитячий басейн, і природа, і чан із сірководневою водою, дорослим — 400 грн з шезлонгом, без шезлонга — 250 грн, дітям від 5 років 250/150 грн відповідно, а найменші — безкоштовно.

Медик

Цей басейн знаходиться неподалік центру Львова, на вулиці Горбачевського, 24. Працює з 9:00 до 21:00. Вартість денного входу — 600 гривень для дорослих і 400 гривень для дітей. На території є ресторан, бар із морозивом та напоями.

Ціна басейну Медик у Львов
Ціна басейну "Медик"

Басейни у Львові до 700 гривень

Otaman Resort

У будні дні, з понеділка по четвер, вартість відпочинку стартує від 450 гривень за місце в зеленій зоні. Якщо хочеться більше комфорту — стандартний шезлонг коштує 550 гривень, комфортний — 650, а для двох можна взяти шезлонг-ракушку за 1200 гривень. Найзатишніший варіант — бунгало на двох, його ціна — 2000 гривень. Для дітей від 3 до 14 років вхід обійдеться у 350 гривень.

Відкритий басейн у Otaman Resort
Відкритий басейн у Otaman Resort

У п’ятницю, суботу й неділю ціни зростають: зелена зона — 550 гривень, шезлонг — 700, комфортний варіант — 800. Шезлонг-ракушка для двох коштує 1400, а бунгало — 2500 гривень. Для дітей у ці дні вхід становить 400 гривень.

Добре Там

Цей басейн знаходиться в Сокільниках на вулиці Степана Бандери, 27. Відчинено щодня з 10:00 до 20:00. Вартість входу для дорослих — 600 гривень, для дітей від 10 років — 250 гривень, а малеча до 10 років відвідує безкоштовно. Тут є два відкриті басейни, один із підігрівом, лазня, чан і більярд.

Басейн у Добре там
Басейн у "Добре там"

KOI

Це новий заміський пляжний комплекс, що відкрився в червні 2024 року на території "Чарівної Долини" у Родатичах на вул. Озерна, 1. Працює щодня з 10:00 до 20:00. У будні дні дорослий квиток коштує 650 гривень, дитячий — 400 гривень, бунгало — 2200 гривень. У вихідні та свята — відповідно 800, 450 і 2400 гривень. Діти до 115 см проходять безкоштовно. На гостей чекає 25-метровий басейн із підігрівом та соленою водою, дитячий басейн глибиною 80 см, джакузі просто на березі озера, ресторан, бар, паркінг і тенісні корти.

Тарифи басейну KOI
Тарифи басейну KOI

Басейни у Львові від 700 грн

Emily Resort (Aquatoria/Island Beach Club 18+)

Emily Resort пропонує дві зони з басейнами. В "Акваторії" комфортніше відпочивати з дітьми, адже там є гірки та дитмайданчик. Вартість входу для дорослого в цю зону по 700 грн в будні, 900 грн у вихідні. Для дітей 350/450 грн відповідно.

Зона Island Beach Club виключно для дорослих. Вхід у неї в буні 1300, у вихідні 1500 гривень. За ці кошти отримуєте місце на шезлонгу. За інші елементи комфортного відпочинку доведеться доплатити окремо.

Зона Island Beach Club ціни 2025
Зона Island Beach Club
Emily Resort Aquatoria ціни 2025
Emily Resort Aquatoria

Рафаель Pool&Lounge

Ця локація знаходиться у селі Зубра на вулиці Шевченка, 1а. Працює щодня з 10:00 до 20:00. Вхід для дорослих залежить від дня тижня — від 700 до 900 гривень, для дітей до 10 років — від 400 до 450 гривень. Є ранковий і вечірній тариф.

Рафаель Львів басейн
Рафаель Pool&Lounge

Rumbambar Swim&Dance Club

Цей басейн розташований на території парк-готелю Древній град, на 7-му кілометрі Київської траси. Ціна для дорослих — від 700 до 800 гривень, для дітей — 400 гривень.

Rumbambar ціни 2025
Rumbambar

Раніше "Телеграф" розповідав, що Біле озеро на Рівненщині стало справжньою родзинкою для туристів. Воно вирізняється не тільки пейзажами та можливість гарного відпочинку, а й унікальною водою.

Теги:
#Львів #Відпочинок #Басейн