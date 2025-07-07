Буданов став героєм несподіваного, але дуже смішного мему з "Гри в кальмара" (відео)

Відео за декілька годин стало вірусним

Кирило Буданов — глава української розвідки знову у центрі уваги. Він став зіркою нового мему, який створили українці.

Відповідне відео поширюють у Тік Ток. Це оригінальний мем, який поєднує головного військового розвідника України з популярним корейським серіалом.

Замість традиційної цукрової фігурки з культового серіалу "Гра в кальмара" українці розмістили фото Кирила Буданова. Мем натякає на знамениту сцену з другого епізоду серіалу, де учасники мали обережно облизувати складні цукрові фігурки, не пошкодивши їх.

Про "Гру в кальмара" та її феномен

"Гра в кальмара" (оригінальна назва "오징어 게임") – це південнокорейський серіал-трилер, який став справжнім культурним феноменом 2021 року. Серіал розповідає про 456 учасників, які борються з фінансовими проблемами і погоджуються взяти участь у таємничій грі заради призового фонду в 45,6 мільярда вон.

Головну роль у серіалі виконав Лі Чон Чже – талановитий південнокорейський актор, який зіграв Сон Гі Хуна, людину з величезними боргами, яка стає учасником смертельних змагань. Саме завдяки його переконливій грі серіал здобув всесвітнє визнання та отримав численні нагороди, включаючи "Еммі".

Одним з найзапам'ятовуваніших випробувань у серіалі стала гра з цукровими фігурками "далгона" – традиційними корейськими солодощами з тонкими візерунками. Учасники мали обережно облизати або відкусити частини цукру, щоб отримати ідеальну фігурку – зірку, серце, парасольку або складний багатокутник.

Раніше "Телеграф" писав, що "Гра в кальмара" надихнула українців на меми.