У вас будет застой во всем, если не выбросите эту старую вещь

Эта старая вещь может принести много новых проблем

Все чаще в доме можно найти вещи, которые влияют на энергетику хозяев. Среди них можно обнаружить старые газеты и макулатуру, которые годами лежат в шкафах и на полках и ждут "подходящего момента".

Народные поверья предупреждают, что лишняя бумага — это не просто беспорядок, а возможная причина жизненного застоя. Об этом передает "Телеграф".

Старые газеты и журналы — магнит не только для пыли, но и символ застоя. По народным приметам, они "засоряют" энергию пространства, не дают новому войти в жизнь. Считается, что дом с большим количеством ненужной бумаги может "тянуть" человека вниз, вызывать апатию и даже финансовые проблемы.

Газеты и макулатура на дому

Кроме того, застой по делам может принести еще старая обувь, которую уже давно никто не носит, но выбросить "как-то жалко". По народным приметам, она может стать источником ссор в семье и даже забирать энергию хозяев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вас могут преследовать ссоры, бедность и несчастье из-за одного предмета дома. Лучше посмотреть, нет ли его у вас.