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У вас буде застій у всьому, якщо не викинете цю стару річ

Автор
Марина Бондаренко
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Чи можна зберігати вдома газету та макулатуру
Чи можна зберігати вдома газету та макулатуру. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця стара річ може принести багато нових проблем

Все дедалі в будинку можна знайти речі, які впливають на енергетику господарів. Серед них можна виявити старі газети та макулатуру, які роками лежать у шафах і на полицях і чекають "слушного моменту".

Народні повір’я попереджають, що зайвий папір — це не просто безлад, а можлива причина життєвого застою. Про це передає "Телеграф".

Старі газети й журнали — магніт не тільки для пилу, але й символ застою. За народними прикметами, вони "засмічують" енергію простору, не дають новому увійти в життя. Вважається, що будинок із великою кількістю непотрібного паперу може "тягнути" людину вниз, викликати апатію і навіть фінансові проблеми.

Чому вдома не зберігати газети та макулатуру вдома
Газети та макулатура вдома

Крім того, застій у справах може принести ще старе взуття, яке вже давно ніхто не носить, але викинути "якось шкода". За народними прикметами, воно ще може стати джерелом сварок у родині та навіть забирати енергію господарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вас можуть переслідувати сварки, бідність та нещастя через один предмет вдома. Краще подивитись, чи немає його у вас.

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#Прикмети #Газети #Макулатура #Повір'я