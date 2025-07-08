В сети пожаловались на работу "Укрзализныци": в чем дело и что ответили в компании

В популярном сервисе возникают проблемы в летний сезон

Лето — сезон отпусков и отдыха, поэтому люди часто планируют путешествия по Украине. При этом из-за ажиотажа проблемой становится приобрести билет в сервисе "Укрзализныци" на нужный рейс. Кстати, есть один лайфхак, как получить билет на поезд, когда все места уже заняты.

Руководитель ОО "Ассоциация частных работодателей" Александр Чумак столкнулся с трудностями при покупке билетов. На своей странице в фейсбуке мужчина написал, что ему пришлось выбирать маршрут из Харькова в Киев с пересадкой в Коростене. А вот из Одессы, как написал Александр, есть всего несколько минут, чтобы выбрать нужный билет.

"Продажа билетов через приложение от "Укрзализныця" — Ukrzaliznytsia вышла на новый уровень трэша. Чтобы попасть в Киев из Харькова, нужно покупать билеты с пересадкой в Коростене. А чтобы купить билет в направлении Одессы, у тебя есть всего 11 минут с момента начала их продажи. И всего несколько попыток, пока приложение висит. Когда-то, я помню, там "взломали" большую мутную схему по торговле билетами. Но стало только хуже", – написал Чумак.

Александр Чумак пожаловался на сложности при покупке билетов, скриншот из фейсбука

Представители "Укрзализныци" уже отреагировали на сообщение Чумака. Там подтвердили, что билеты на отдельные рейсы раскупают через несколько минут, когда многие люди уезжают на отдых в другие области Украины.

"Ежедневно тысячи людей планируют свои путешествия — море, лето, отпуска, родные. Все хотят сесть в тот же поезд и в один день. Мы понимаем это и каждый день добавляем больше рейсов, вагонов и мест — но даже в это время не хватает. Да, билеты на популярные направления разлетаются за минуты. Это реальность пикового сезона. А еще — огромная нагрузка на цифровую инфраструктуру: сразу после открытия продажи система получает десятки тысяч запросов", — ответили в "Укрзализныце".

В "Укрзализныце" ответили на жалобу, скриншот из фейсбука

Многие пользователи сети поддержали Чумака в том, что купить билеты в сервисах "Укрзализныци" — действительно сложно. И поэтому невозможно попасть в нужное место.

"А чтобы уехать из Полтавы, нужно покупать билет из Краматорска".

Пользователь сети жалуется на трудности с билетами

"Процесс выкупа условно популярных направлений, особенно в выходные, давно сложный. И действительно есть 4-8 минут на выкуп билет. И это 2-3 гаджета, в надежде, что на каком-то не подвиснет. И это расчет на удачу часто. Это о напряжении больше, чем о комфорте. Удовольствие приходит, только когда получилось".

Пользователь сети заметила, что приходится "охотиться" за билетами на нескольких устройствах

"Купит билеты — еще тот квест, только вчера "наслаждался" этим".

Пользователь сети считает квестом купить билет у "Укрзализныци"

Однако были и те люди, которые написали, что не сталкивались с проблемой при покупке билетов в сервисах "Укрзализныци".

"Имею больше 30 поездок за последний год — ни разу "Укрзализныця" — Ukrzaliznytsia не подвела с билетами. Всегда покупали куда надо и какие нужно билеты именно через приложение, заранее ввожу пассажиров, планирую поездки и пользуюсь автовыкупом. И имею немного терпения, билеты сдают резервы. На прошлой неделе поздно вечером пятницы выкупился билет на утреннем субботнем интерсите Харьков — Киев, что вполне супер.

Пользователь сети говорит, что не имела проблем с "Укрзализныцей"

"А мне удалось купить несколько раз билеты через автовыкуп, это было очень удобно".

Пользователь сети пишет, что "охотится" за билетами через автовыкуп

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