В сети пожаловались на работу "Укрзализныци": в чем дело и что ответили в компании
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В популярном сервисе возникают проблемы в летний сезон
Лето — сезон отпусков и отдыха, поэтому люди часто планируют путешествия по Украине. При этом из-за ажиотажа проблемой становится приобрести билет в сервисе "Укрзализныци" на нужный рейс. Кстати, есть один лайфхак, как получить билет на поезд, когда все места уже заняты.
Руководитель ОО "Ассоциация частных работодателей" Александр Чумак столкнулся с трудностями при покупке билетов. На своей странице в фейсбуке мужчина написал, что ему пришлось выбирать маршрут из Харькова в Киев с пересадкой в Коростене. А вот из Одессы, как написал Александр, есть всего несколько минут, чтобы выбрать нужный билет.
"Продажа билетов через приложение от "Укрзализныця" — Ukrzaliznytsia вышла на новый уровень трэша. Чтобы попасть в Киев из Харькова, нужно покупать билеты с пересадкой в Коростене. А чтобы купить билет в направлении Одессы, у тебя есть всего 11 минут с момента начала их продажи. И всего несколько попыток, пока приложение висит. Когда-то, я помню, там "взломали" большую мутную схему по торговле билетами. Но стало только хуже", – написал Чумак.
Представители "Укрзализныци" уже отреагировали на сообщение Чумака. Там подтвердили, что билеты на отдельные рейсы раскупают через несколько минут, когда многие люди уезжают на отдых в другие области Украины.
"Ежедневно тысячи людей планируют свои путешествия — море, лето, отпуска, родные. Все хотят сесть в тот же поезд и в один день. Мы понимаем это и каждый день добавляем больше рейсов, вагонов и мест — но даже в это время не хватает. Да, билеты на популярные направления разлетаются за минуты. Это реальность пикового сезона. А еще — огромная нагрузка на цифровую инфраструктуру: сразу после открытия продажи система получает десятки тысяч запросов", — ответили в "Укрзализныце".
Многие пользователи сети поддержали Чумака в том, что купить билеты в сервисах "Укрзализныци" — действительно сложно. И поэтому невозможно попасть в нужное место.
- "А чтобы уехать из Полтавы, нужно покупать билет из Краматорска".
- "Процесс выкупа условно популярных направлений, особенно в выходные, давно сложный. И действительно есть 4-8 минут на выкуп билет. И это 2-3 гаджета, в надежде, что на каком-то не подвиснет. И это расчет на удачу часто. Это о напряжении больше, чем о комфорте. Удовольствие приходит, только когда получилось".
- "Купит билеты — еще тот квест, только вчера "наслаждался" этим".
Однако были и те люди, которые написали, что не сталкивались с проблемой при покупке билетов в сервисах "Укрзализныци".
- "Имею больше 30 поездок за последний год — ни разу "Укрзализныця" — Ukrzaliznytsia не подвела с билетами. Всегда покупали куда надо и какие нужно билеты именно через приложение, заранее ввожу пассажиров, планирую поездки и пользуюсь автовыкупом. И имею немного терпения, билеты сдают резервы. На прошлой неделе поздно вечером пятницы выкупился билет на утреннем субботнем интерсите Харьков — Киев, что вполне супер.
- "А мне удалось купить несколько раз билеты через автовыкуп, это было очень удобно".
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