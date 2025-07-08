У мережі поскаржились на роботу "Укрзалізниці": у чому річ і що відповіли у компанії

У популярному сервісі з'являються проблеми у літній сезон

Літо — сезон відпусток і відпочинку, тож люди часто планують мандрівки Україною. При цьому через ажіотаж проблемою стає придбати квиток у сервісі "Укрзалізниці" на потрібний рейс. До речі, є один лайфхак, як отримати квиток на потяг, коли всі місця вже зайняті.

Керівник ГО "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак зіштовхнувся із труднощами під час купівлі квитків. На своїй сторінці у фейсбуці чоловік написав, що йому довелося обирати маршрут з Харкова у Київ з пересадкою у Коростені. А от з Одеси, як написав Олександр, є всього кілька хвилин, аби обрати потрібний квиток.

"Продаж квитків через додаток від "Укрзалізниця" — Ukrzaliznytsia вийшов на новий рівень трешу. Щоб попасти у Київ з Харкова, треба купляти квитки з пересадкою у Коростені. А щоб купити квиток у напрямку Одеси, у тебе є всього 11 хвилин з моменту початку їх продажу. І всього кілька спроб, поки додаток висить. Колись, я пам'ятаю, там "зламали" велику мутну схему по торгівлі квитками. Але стало тільки гірше", — написав Чумак.

Олександр Чумак поскаржився на складнощі при купівлі квитків, скриншот з фейсбуку

Представники "Укрзалізниці" вже відреагували на допис Чумака. Там підтвердили, що квитки на окремі рейси розкуповують за кілька хвилин. Все через літній сезон, коли багато людей їде на відпочинок в інші області України. Там порадили заздалегідь планувати свою подорож і спробувати автоматичний викуп квитків у застосунку.

"Щодня тисячі людей планують свої подорожі — море, літо, відпустки, рідні. Усі хочуть сісти в той самий поїзд і в один день. Ми розуміємо це й щодня додаємо більше рейсів, вагонів і місць — але навіть цього часом не вистачає. Так, квитки на популярні напрямки розлітаються за хвилини. Це реальність пікового сезону. А ще — величезне навантаження на цифрову інфраструктуру: одразу після відкриття продажу система отримує десятки тисяч запитів", — відповіли в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" відповіли на скаргу, скриншот з фейсбуку

Чимало користувачів мережі підтримали Чумака у тому, що купити квитки у сервісах "Укрзалізниці" — справді складно. І через це неможливо потрапити у потрібне місце.

"А щоб виїхати з Полтави, потрібно купляти квиток з Краматорська".

Користувачка мережі скаржиться на труднощі з квитками

"Процес викупу умовно популярних напрямків, особливо у вихідні, давно складний. І дійсно є 4-8 хвилин на викупити квиток. І це 2-3 гаджети, в надії, що на якомусь не підвисне. І це розрахунок на удачу часто. Це про напруження більше, ніж про комфорт. Задоволення приходить, тільки коли получилось".

Користувачка мережі зауважила, що доводиться "полювати" за квитками на кількох пристроях

"Купить квитки — ще той квест, тільки вчора "насолоджувався" цим".

Користувач мережі вважає квестом купити квиток в "Укрзалізниці"

Однак були й ті люди, які написали, що не зіштовхувалися з проблемою під час придбання квитків в "Укрзалізниці".

"Маю більше 30 поїздок за останній рік — жодного разу "Укрзалізниця" — Ukrzaliznytsia не підвела з квитками. Зажди купували куди треба і які треба квитки саме через застосунок, завчасно ввожу пасажирів, планую поїздки і користуюся автовикупом. І маю трохи терпіння — квитки з'являться, вагони додають, квитки здають, скидають резерви. Минулого тижня пізнього вечора п'ятниці викупився квиток на вранішній суботній інтерсіті Харків — Київ, що цілком супер. Я от навпаки всім розказую, що кожної поїздки як користувач помічаю тільки позитивні зміни".

Користувачка мережі каже, що не мала проблем з "Укрзалізницею"

"А мені вдалося купити декілька разів квитки через автовикуп, це було дуже зручно".

Користувачка мережі пише, що "полює" за білетами через автовикуп

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