Ужас за 1200 гривен: украинка показала на видео, в какое женское купе попала

Мнения пользователей в сети разделились

"Укрзализныця" не раз попадала в скандалы и курьезы, однако на этот раз пассажиров возмутили женские купе на направлении Запорожья-Ясиня. Так как билеты на них стоят дороже, но дополнительного комфорта не было.

Об этом сообщила одна из пассажирок, опубликовав соответствующее видео в Тик Ток. По ее словам, эта поездка обошлась в 1200 грн.

Пассажирка в видео жалуется на то, что стоимость билета не соответствовала качеству купе. Ведь "Укрзализныця" сама уверяет, что цена в женские вагоны выше, так как они новые. Однако на видео видно, что на этот раз вагон был не новый. Кроме того, женщина добавила, что на весь вагон в жару открывалось всего три окна и всю поездку было нечем дышать.

Также во время путешествия сломался туалет и его пришел чинить очередной сантехник. На видео это не указано, просто показано, что в женском купе — мужчина и куча детей.

В общем пассажирка жаловалась на отсутствие кондиционеров, старые вагоны, проблемы с туалетом и кучу детей. Заметим, что УЗ разрешает покупать в женские купе билеты для детей. Однако у мальчиков есть возрастные ограничения — до 5 лет. Система автоматически не пропустит покупку билета в женские купе для мужчины. В комментариях же мнение пользователей разделилось, ведь некоторые не поняли сути видео и почему женщина недовольна.

Отметим, что в данный момент женские купе имеют 15 поездов, а с начала июля — дополнительно еще 3 направления. Обычно такие купе курсируют на длинных рейсах из одного конца Украины в другой, например, Львов-Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка назвала 5 вещей, поразивших ее в новом вагоне.