Как купить билеты на поезд, когда все раскуплены: малоизвестный лайфхак

Воспользуйтесь этим методом, когда билеты раскупили

Проблему с поиском билетов на поезда, особенно популярными маршрутами, знают все украинцы. Билеты на многие направления раскупают мгновенно – буквально в течение нескольких минут после начала продаж.

"Укрзализныця" установила разные сроки для открытия продажи билетов в зависимости от типа поезда. Впрочем, использовать автоматический выкуп в приложении компании можно даже тогда, когда кажется, что все места заняты. Но для этого нужно ориентироваться, когда открывается продажа билетов.

Когда начинается продажа билетов

На региональные поезда билеты можно купить за 10 дней до даты отправления. Такие же термины действуют для Павлоградского, Краматорского, Херсонского, Николаевского и Сумского направлений.

На другие поезда внутреннее сообщение продажа открывается за 20 дней до даты поездки.

Для международных маршрутов сроки отличаются: на польское направление (с 9 утра), словацкое, австрийское и венгерское направления (с 8 утра) билеты продают за 20 дней. Молдавское направление имеет самый длинный срок – за 30 дней до поездки.

Как работают автоматический выкуп и оповещение

Самый эффективный способ получить билет на распроданный поезд – использовать функцию "Автоматический выкуп билета" в официальном приложении Укрзализныци. Эта опция позволяет автоматически купить билет, если кто-нибудь его сдаст.

Система работает круглосуточно и отслеживает появление свободных мест. Пользователю нужно только настроить параметры поиска и ожидать результата.

Дополнительно следует активировать push-уведомление в мобильном приложении. Они сообщат о появлении билетов или открытии продаж на нужный маршрут.

Ранее "Телеграф" также писал, что поезда "Укрзализныци" задерживаются в одном направлении. В чем причина и что известно.