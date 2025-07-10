Никаких треснувших помидоров. Эти простые советы спасут урожай томатов

Есть несколько причин, почему лопаются помидоры

Зачастую даже опытные фермеры сталкиваются с проблемой трещин на помидорах. Такая беда может испортить половину урожая, ведь треснувшие томаты нельзя консервировать.

"Телеграф" расскажет, что делать, чтобы помидоры не трескались и почему это происходит. Заметим, что на некоторые факторы, к сожалению, фермеры не могут повлиять.

Почему трескаются томаты

неравномерный полив — из-за резких изменений во влажности почвы, когда после длительной засухи обильно поливают растение, происходит быстрый влагонабор плодами. В результате этого кожура лопается.

— из-за резких изменений во влажности почвы, когда после длительной засухи обильно поливают растение, происходит быстрый влагонабор плодами. В результате этого кожура лопается. резкие перепады температур – во время жары кожица помидоров становится плотной, а когда приходит похолодание они начинают активно расти. Вследствие этого неэластичная кожура трескается.

– во время жары кожица помидоров становится плотной, а когда приходит похолодание они начинают активно расти. Вследствие этого неэластичная кожура трескается. неправильное удобрение – если удобрять томаты реже двух раз в месяц, использовать неразбавленные удобрения без достаточного количества микроэлементов, помидор лопнет.

– если удобрять томаты реже двух раз в месяц, использовать неразбавленные удобрения без достаточного количества микроэлементов, помидор лопнет. чрезмерное пасынкование — слишком интенсивное удаление пасынков и верхушек кустов может привести к чрезмерному накоплению влаги в плодах, что также способствует их растрескиванию.

Треснутый помидор

Что делать, чтобы помидоры не трескались

Даже если определенное количество помидоров трескается, все еще есть возможность спасти другие. Для этого следует проветривать теплицу или сделать тень для растений на открытом грунте. Например, можно натянуть агроволокно или другую ткань в виде крыши.

Поливайте растения через день вечером или днем, но при сильном подсыхании почвы подпушите ее. Можно также промульчировать грядки соломой или скошенной травой — так почва будет меньше высыхать, лучше будет держать влагу и даже в определенной мере будет регулировать температуру.

Мульчирование помидоров

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять томаты, чтобы они были большие и сочные.