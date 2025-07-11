В самом сердце Карпат затаился "Белый слон": что это за место и как туда добраться (фото)

Долго время здание не использовалось и было в запущенном состоянии

Глубинки украинских Карпат скрывают множество уникальных мест, среди которых величественный замок Паланок и заброшенная обсерватория "Белый слон". Эта уникальная постройка считается самым высокогорным зданием в Украине, поскольку расположена на отметке более 2000 м над уровнем моря.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит "Белый слон" и где именно находится. Также мы узнали историю обсерваторию и что с ней сейчас.

Обсерватория "Белый слон" — что известно о здании

Мало кто знает, что в Карпатах на горе Поп Иван, которую еще называют "Черная гора", возвышается уникальное архитектурное строение — обсерватория "Белый слон". Ее начали возводить более 85 лет назад, сразу после окончания Первой мировой войны, когда Ивано‑Франковская область входила в состав Польши. За проект взялись польские архитекторы.

Обсерваторию "Белый слон" строили польские архитекторы

Само строительство проходило тяжело, поскольку камень, цемент, дерево и прочие материалы приходилось подымать на высокую гору. Но в итоге "Белый слон" стал не только научным бастионом, но и живописным символом, спрятанным в туманных вершинах.

Обсерватория была построена более 85 лет назад

Здание имеет два этажа со стороны восточного склона и пять этажей со стороны западного, всего в нем 43 комнаты и 57 окон. На нижних этажах располагались жилые помещения для персонала, на верхних — купола с астрономическими и метеорологическими приборами.

Обсерватория вела непрерывные метеорологические наблюдения (температура, давление, осадки, сила ветра) и регулярные астрономические исследования (в том числе космических лучей и атмосферных явлений).

Обсерватория "Белый слон" находится на "Черной горе"

В свое время "Белый слон" был среди наиболее значимых обсерваторий в мире (занимал 2 место в ​​Европе). Но просуществовала она всего год.

Во время Второй мировой войны сооружение ограбили, а в послевоенный период оно начало разрушаться под влиянием природа и с помощью вандалов. Зимой заброшенное строение без крыши и окон, полностью обмерзлое, действительно было похожим на большого Белого слона.

Как выглядит обсерватория "Белый слон"

Что сейчас с обсерваторией "Белый слон"

Подарить "вторую жизнь" обсерватории украинско-польская сторона решила в 2009 году, а через три года инициаторами восстановления была начата консервация здания. В нем отреставрировали стены и крышу.

В 2009 году началась реставрация здания

Первыми обитателями обновленной обсерватории "Белый слон" стали спасатели. В небольшом помещении стал круглосуточно дежурить горный спасательный пост Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В обсерватории обстроили спасательный пост ГСЧС

В 2023 году Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Республики Польша совместно со спасательными службами начали проект, который позволил на 2/3 отремонтировать помещение обсерватории и приобрести современное метеооборудование.

В 2024 году, благодаря польскому гранту, на горе Поп Иван установили солнечные батареи для автономизации поста эколого-климатического мониторинга МНЦ. В прошлом году в обсерватории также торжественно открыли библиотеку.

На горе Поп Иван установили солнечные батареи

После завершения войны "Белый слон" может стать одним из самых популярных объектов для астротуризма в Украине. Чистое небо и отсутствие городской засветки делают его идеальным местом для точных астрономических наблюдений, которые вдохновят как ученых, так и туристов.

Обсерваторию "Белый слон" продолжают ремонтировать

Как добраться до обсерватории "Белый слон"

Попасть в обсерваторию "Белый слон" легче всего из села Дземброня, проходя через гору Ушастый Камень или Смотрич. Туда можно добраться автобусом из поселка Верховина. По мере набора высоты, тропа уходит в лес и дальше на хребет к обсерватории Белый Слон.

Также до горы Пип-Иван можно дойти из КПП "Шибен" через озеро Маричейка. Начинается маршрут с приграничного пункта в селе Шибене, дальше идет тропа через лес к долине Веснарка. Вверх по тропе от озера следует пройти 4,5 км и вы доберетесь до "Белого слона".

"Телеграф" писал ранее, что в Украине есть гора "Цицька", с которой видно "Карпатское море". Видео оттуда захватывает дух.