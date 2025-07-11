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В самом сердце Карпат затаился "Белый слон": что это за место и как туда добраться (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит обсерватория "Белый слон" и что в ней особенного
Как выглядит обсерватория "Белый слон" и что в ней особенного. Фото Колаж "Телеграфа"

Долго время здание не использовалось и было в запущенном состоянии

Глубинки украинских Карпат скрывают множество уникальных мест, среди которых величественный замок Паланок и заброшенная обсерватория "Белый слон". Эта уникальная постройка считается самым высокогорным зданием в Украине, поскольку расположена на отметке более 2000 м над уровнем моря.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит "Белый слон" и где именно находится. Также мы узнали историю обсерваторию и что с ней сейчас.

Обсерватория "Белый слон" — что известно о здании

Мало кто знает, что в Карпатах на горе Поп Иван, которую еще называют "Черная гора", возвышается уникальное архитектурное строение — обсерватория "Белый слон". Ее начали возводить более 85 лет назад, сразу после окончания Первой мировой войны, когда Ивано‑Франковская область входила в состав Польши. За проект взялись польские архитекторы.

Обсерватория "Белый слон"
Обсерваторию "Белый слон" строили польские архитекторы

Само строительство проходило тяжело, поскольку камень, цемент, дерево и прочие материалы приходилось подымать на высокую гору. Но в итоге "Белый слон" стал не только научным бастионом, но и живописным символом, спрятанным в туманных вершинах.

Обсерватория "Белый слон"
Обсерватория была построена более 85 лет назад

Здание имеет два этажа со стороны восточного склона и пять этажей со стороны западного, всего в нем 43 комнаты и 57 окон. На нижних этажах располагались жилые помещения для персонала, на верхних — купола с астрономическими и метеорологическими приборами.

Обсерватория вела непрерывные метеорологические наблюдения (температура, давление, осадки, сила ветра) и регулярные астрономические исследования (в том числе космических лучей и атмосферных явлений).

Обсерватория "Белый слон"
Обсерватория "Белый слон" находится на "Черной горе"

В свое время "Белый слон" был среди наиболее значимых обсерваторий в мире (занимал 2 место в ​​Европе). Но просуществовала она всего год.

Во время Второй мировой войны сооружение ограбили, а в послевоенный период оно начало разрушаться под влиянием природа и с помощью вандалов. Зимой заброшенное строение без крыши и окон, полностью обмерзлое, действительно было похожим на большого Белого слона.

Обсерватория "Белый слон"
Как выглядит обсерватория "Белый слон"

Что сейчас с обсерваторией "Белый слон"

Подарить "вторую жизнь" обсерватории украинско-польская сторона решила в 2009 году, а через три года инициаторами восстановления была начата консервация здания. В нем отреставрировали стены и крышу.

Обсерватория "Белый слон"
В 2009 году началась реставрация здания

Первыми обитателями обновленной обсерватории "Белый слон" стали спасатели. В небольшом помещении стал круглосуточно дежурить горный спасательный пост Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Обсерватория "Белый слон"
В обсерватории обстроили спасательный пост ГСЧС

В 2023 году Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Республики Польша совместно со спасательными службами начали проект, который позволил на 2/3 отремонтировать помещение обсерватории и приобрести современное метеооборудование.

В 2024 году, благодаря польскому гранту, на горе Поп Иван установили солнечные батареи для автономизации поста эколого-климатического мониторинга МНЦ. В прошлом году в обсерватории также торжественно открыли библиотеку.

На горе Поп Иван установили солнечные батареи
На горе Поп Иван установили солнечные батареи

После завершения войны "Белый слон" может стать одним из самых популярных объектов для астротуризма в Украине. Чистое небо и отсутствие городской засветки делают его идеальным местом для точных астрономических наблюдений, которые вдохновят как ученых, так и туристов.

Обсерватория "Белый слон"
Обсерваторию "Белый слон" продолжают ремонтировать

Как добраться до обсерватории "Белый слон"

Попасть в обсерваторию "Белый слон" легче всего из села Дземброня, проходя через гору Ушастый Камень или Смотрич. Туда можно добраться автобусом из поселка Верховина. По мере набора высоты, тропа уходит в лес и дальше на хребет к обсерватории Белый Слон.

Также до горы Пип-Иван можно дойти из КПП "Шибен" через озеро Маричейка. Начинается маршрут с приграничного пункта в селе Шибене, дальше идет тропа через лес к долине Веснарка. Вверх по тропе от озера следует пройти 4,5 км и вы доберетесь до "Белого слона".

"Телеграф" писал ранее, что в Украине есть гора "Цицька", с которой видно "Карпатское море". Видео оттуда захватывает дух.

Теги:
#Карпаты #Обсерватория #Гора Поп Иван #Белый слон