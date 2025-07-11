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С этим сталкивался почти каждый. Как предотвратить или скрыть пятна на одежде от пота

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Пятна от пота под мышками Новость обновлена 11 июля 2025, 15:37
Пятна от пота под мышками. Фото Открытые источники

Есть способы, которые помогут остаться уверенным в жару

В жаркие дни многих беспокоит деликатная проблема — пятна под мышками, которые портят вид и уверенность в себе. Хотя это обычная естественная реакция организма.

Есть несколько простых способов, которые помогут скрыть мокрые подмышки или предотвратить пятна на одежде. О них рассказал "Телеграф".

Как предотвратить или скрыть пятна на одежде от пота под мышками

  • Выбирайте правильную одежду. Светлые цвета, натуральные ткани (хлопок, лен) и свободный крой лучше дышат и меньше прилегают к телу. Серые вещи следует избегать – именно на них самые заметные пятна от пота;
  • Используйте вкладки, впитывающие выделение пота. Специальные вкладки, которые крепятся изнутри одежды – вариант, который спасет всех, кто будет долго находиться на улице в жару;
Как предотвратить пятна от пота на одежде
Как выглядят вкладыши в одежду от пота
  • Антиперспиранты с усиленным действием. Ищите средства с метками "clinical" или "48h protection". Наносить их лучше всего на ночь;

Есть еще одна альтернатива, однако она не совсем удобная – иметь с собой запасную футболку. Это подойдет тем, кто будет ехать на автомобиле или кому нужно попасть на важное мероприятие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из бутылки сделать бюджетный термос.

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#Жара #Лайфхак