Зарабатывайте на лаванде не только из букетов: что нужно знать об этом домашнем бизнесе

Сезон начался, поэтому не упустите свой шанс заработать немалые деньги

Лаванда стала настоящим хитом на украинском рынке. Знали ли вы, что из этого можно сделать бизнес, который принесет деньги?

"Телеграф" расскажет, как в 2025 году заработать на лаванде. Какие виды заработка на этом растении есть.

По данным OLX, килограмм лаванды стоит 450 гривен, а букет – от 50 гривен. Это открывает широкие возможности для заработка как опытных фермеров, так и начинающих.

Цена лаванды за килограмм

Цена лаванды за букет

Где и как продавать лаванду

Розничная торговля:

Букеты лаванды имеют спрос на рынках, во флористических магазинах и онлайн.

Сухоцветы можно реализовывать через социальные сети и торговые площадки.

Фермерские рынки и эко-ярмарки – идеальное место для прямых продаж.

Оптовые покупатели:

Аптеки и магазины здорового питания.

Спа-салоны и косметические центры.

Производители натуральной косметики и ароматических средств.

Кафе и рестораны для использования в кулинарии.

Предприятия по производству травяных чаев.

Что такое лаванда

Агротуризм и фотосессии: новый тренд

Социальные сети сделали лавандовые поля очень популярными. Люди готовы платить за возможность сделать красивые фото среди фиолетовых строчек. Владельцы лавандовых полей могут зарабатывать на:

Фотосессии – от 500 до 2000 грн.

– от 500 до 2000 грн. Экскурсии – групповые и индивидуальные туры.

– групповые и индивидуальные туры. Мастер-классы – по изготовлению букетов.

– по изготовлению букетов. Аренда локации для свадеб и других событий.

Лавандовое поле

Лавандовое поле

Советы для начинающих

Начните с малого – высадите 50-100 кустов для получения опыта

– высадите 50-100 кустов для получения опыта Изучите спрос в вашем регионе

в вашем регионе Инвестируйте в качество – красивое поле привлекает больше клиентов

– красивое поле привлекает больше клиентов Создайте онлайн-присутствие – Instagram и Facebook помогут привлечь клиентов

Главное – правильно оценить свои возможности и креативно подойти к монетизации фиолетового золота.

Ранее "Телеграф" писал, как заработать на продаже и выращивании прованских трав.