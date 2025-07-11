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Заробляйте на лаванді не лише з букетів: що треба знати про цей домашній бізнес

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Лаванда Новина оновлена 11 липня 2025, 18:21
Лаванда. Фото Колаж "Телеграф"

Сезон почався, тому не проґавте свій шанс заробити чималі гроші

Лаванда стала справжнім хітом на українському ринку. А чи знали ви, що з цього можна зробити бізнес, який принесе гроші?

"Телеграф" розповість, як у 2025 році заробити на лаванді. Які види заробітку на цій рослині є

За даними OLX, кілограм сухої лаванди коштує 450 гривень, а букет – від 50 гривень. Це відкриває широкі можливості для заробітку як для досвідчених фермерів, так і для початківців.

Лаванда
Ціна лаванди за кілограм
Букет лаванди
Ціна лаванди за букет

Де та як продавати лаванду

Роздрібна торгівля:

  • Букети лаванди користуються попитом на ринках, у флористичних магазинах та онлайн.
  • Сухоцвіти можна реалізовувати через соціальні мережі та торгові майданчики.
  • Фермерські ринки та еко-ярмарки – ідеальне місце для прямих продажів.

Оптові покупці:

  • Аптеки та магазини здорового харчування.
  • Спа-салони та косметичні центри.
  • Виробники натуральної косметики та ароматерапевтичних засобів.
  • Кафе та ресторани для використання в кулінарії.
  • Підприємства з виробництва травяних чаїв.
Лаванда продаж
Що таке лаванда

Агротуризм та фотосесії: новий тренд

Соціальні мережі зробили лавандові поля надзвичайно популярними. Люди готові платити за можливість зробити красиві фото серед фіолетових рядків. Власники лавандових полів можуть заробляти на:

  • Фотосесіях – від 500 до 2000 грн.
  • Екскурсіях – групові та індивідуальні тури.
  • Майстер-класах – з виготовлення букетів.
  • Оренді локації для весіль та інших подій.
Лавандове поле
Лавандове поле

Поради для початківців

  • Почніть з малого – висадіть 50-100 кущів для отримання досвіду
  • Вивчіть попит у вашому регіоні
  • Інвестуйте в якість – красиве поле приваблює більше клієнтів
  • Створіть онлайн-присутність – Instagram та Facebook допоможуть залучити клієнтів

Лаванда – це не просто красива рослина, а справжня можливість для розвитку прибуткового бізнесу. Головне – правильно оцінити свої можливості та креативно підійти до монетизації фіолетового золота.

Раніше "Телеграф" писав, як заробити на продажі та вирощуванні прованських трав.

Теги:
#Продаж #Гроші #Лаванда #Заробіток #Ціна