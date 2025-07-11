Заробляйте на лаванді не лише з букетів: що треба знати про цей домашній бізнес

Сезон почався, тому не проґавте свій шанс заробити чималі гроші

Лаванда стала справжнім хітом на українському ринку. А чи знали ви, що з цього можна зробити бізнес, який принесе гроші?

"Телеграф" розповість, як у 2025 році заробити на лаванді. Які види заробітку на цій рослині є

За даними OLX, кілограм сухої лаванди коштує 450 гривень, а букет – від 50 гривень. Це відкриває широкі можливості для заробітку як для досвідчених фермерів, так і для початківців.

Ціна лаванди за кілограм

Ціна лаванди за букет

Де та як продавати лаванду

Роздрібна торгівля:

Букети лаванди користуються попитом на ринках, у флористичних магазинах та онлайн.

Сухоцвіти можна реалізовувати через соціальні мережі та торгові майданчики.

Фермерські ринки та еко-ярмарки – ідеальне місце для прямих продажів.

Оптові покупці:

Аптеки та магазини здорового харчування.

Спа-салони та косметичні центри.

Виробники натуральної косметики та ароматерапевтичних засобів.

Кафе та ресторани для використання в кулінарії.

Підприємства з виробництва травяних чаїв.

Що таке лаванда

Агротуризм та фотосесії: новий тренд

Соціальні мережі зробили лавандові поля надзвичайно популярними. Люди готові платити за можливість зробити красиві фото серед фіолетових рядків. Власники лавандових полів можуть заробляти на:

Фотосесіях – від 500 до 2000 грн.

– від 500 до 2000 грн. Екскурсіях – групові та індивідуальні тури.

– групові та індивідуальні тури. Майстер-класах – з виготовлення букетів.

– з виготовлення букетів. Оренді локації для весіль та інших подій.

Лавандове поле

Лавандове поле

Поради для початківців

Почніть з малого – висадіть 50-100 кущів для отримання досвіду

– висадіть 50-100 кущів для отримання досвіду Вивчіть попит у вашому регіоні

у вашому регіоні Інвестуйте в якість – красиве поле приваблює більше клієнтів

– красиве поле приваблює більше клієнтів Створіть онлайн-присутність – Instagram та Facebook допоможуть залучити клієнтів

Лаванда – це не просто красива рослина, а справжня можливість для розвитку прибуткового бізнесу. Головне – правильно оцінити свої можливості та креативно підійти до монетизації фіолетового золота.

Раніше "Телеграф" писав, як заробити на продажі та вирощуванні прованських трав.