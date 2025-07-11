Заробляйте на лаванді не лише з букетів: що треба знати про цей домашній бізнес
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Сезон почався, тому не проґавте свій шанс заробити чималі гроші
Лаванда стала справжнім хітом на українському ринку. А чи знали ви, що з цього можна зробити бізнес, який принесе гроші?
"Телеграф" розповість, як у 2025 році заробити на лаванді. Які види заробітку на цій рослині є
За даними OLX, кілограм сухої лаванди коштує 450 гривень, а букет – від 50 гривень. Це відкриває широкі можливості для заробітку як для досвідчених фермерів, так і для початківців.
Де та як продавати лаванду
Роздрібна торгівля:
- Букети лаванди користуються попитом на ринках, у флористичних магазинах та онлайн.
- Сухоцвіти можна реалізовувати через соціальні мережі та торгові майданчики.
- Фермерські ринки та еко-ярмарки – ідеальне місце для прямих продажів.
Оптові покупці:
- Аптеки та магазини здорового харчування.
- Спа-салони та косметичні центри.
- Виробники натуральної косметики та ароматерапевтичних засобів.
- Кафе та ресторани для використання в кулінарії.
- Підприємства з виробництва травяних чаїв.
Агротуризм та фотосесії: новий тренд
Соціальні мережі зробили лавандові поля надзвичайно популярними. Люди готові платити за можливість зробити красиві фото серед фіолетових рядків. Власники лавандових полів можуть заробляти на:
- Фотосесіях – від 500 до 2000 грн.
- Екскурсіях – групові та індивідуальні тури.
- Майстер-класах – з виготовлення букетів.
- Оренді локації для весіль та інших подій.
Поради для початківців
- Почніть з малого – висадіть 50-100 кущів для отримання досвіду
- Вивчіть попит у вашому регіоні
- Інвестуйте в якість – красиве поле приваблює більше клієнтів
- Створіть онлайн-присутність – Instagram та Facebook допоможуть залучити клієнтів
Лаванда – це не просто красива рослина, а справжня можливість для розвитку прибуткового бізнесу. Головне – правильно оцінити свої можливості та креативно підійти до монетизації фіолетового золота.
Раніше "Телеграф" писав, як заробити на продажі та вирощуванні прованських трав.