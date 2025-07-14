Вот почему вентилятор не охлаждает на полную: как это исправить

Вентилятор также может охлаждать воздух, если его правильно использовать

В жару многие спасаются вентилятором, однако могут допускать некоторые ошибки при его работе, а именно — направлять поток воздуха прямо на себя, надеясь на мгновенное облегчение.

В таком случае устройство просто разгоняет горячий воздух по комнате, не меняя температуры. К счастью, есть простой трюк, который превращает вентилятор в почти настоящий кондиционер.

Чтобы вентилятор действительно охлаждал, нужно создать эффект охлажденного воздуха, а не просто обдува. Один из самых эффективных методов — использование льда или чего-либо холодного.

Что делать:

Возьмите глубокую емкость: миску, контейнер, или даже форму для запекания;

Положите в нее кубики льда, замороженные бутылки воды или пакет с замороженными овощами;

Поставьте емкость перед вентилятором на расстоянии около 20-30 см;

Включите вентилятор и направьте его так, чтобы воздух проходил прямо над холодной поверхностью.

Когда воздух проходит над льдом, он охлаждается и создает эффект естественного кондиционирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 5 необычных лайфхаков, которые заменят кондиционер.