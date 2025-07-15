"Любимая настольная игра". В сети вирусится курьезное видео с покупкой билетов в поезд УЗ

На некоторые направления билеты разлетаются за несколько минут

В последнее время многие украинцы жалуются, что купить билеты на поезд "Укрзализныци" почти невозможно. На фоне этого в сети уже завирусилось забавное видео.

Соответствующий ролик набрал тысячи просмотров и комментариев в Тике Ток. Он содержит легендарный мем со сбежавшим президентом Виктором Януковичем.

На видео показано, как автор покупает билет через приложение с утра, как только открылись продажи. Но уже через несколько минут почти все места раскуплены особенно в женских вагонах. Кстати, цена одного билета составила 857 грн.

На первый взгляд это обычное видео, однако на него наложили известный звук из мема о Януковиче. И из-за этого видео завирусилось, в меме речь идет о "любимой настольной игре".

"Смотри Коля, это моля любимая настольная игра. Мама, а где сальце? Чего не положили сальце?" — говорится в ролике.

В комментариях пользователи уже оценили такой юмор и заметили, что сейчас купить билеты достаточно сложно, особенно на популярные направления, такие как Одесса или Львов. Некоторые даже сравнивают этот процесс с Голодными играми, потому что даже в Кривой Рог трудно купить билеты. Большинство пользователей жаловались, что многие просто выкупают все купе и едут одни, чтобы чувствовать себя комфортно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Укрзализныце" уже прокомментировали невозможность купить билеты на некоторые направления. Там отметили, что нагрузка на направления выросла в разы, то есть фактически спрос превышает возможность перевозчики.