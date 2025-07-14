"Какая-то чепуха творится". Украинец пожаловался на невозможность купить билеты, Укрзализныця ответила
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Нагрузка безумная, конкуренция – тоже, заявил перевозчик
Купить билеты на поезд в Украине летом непросто – пассажиры возмущаются и делятся лайфхаками для покупки билетов. Украинский военный пожаловался, что за 45 минут предпринял десятки неудачных попыток приобрести их.
Командир Легиона "Д" ДФТГ Сергей Фица рассказал на своей Facebook-странице, что не смог приобрести билеты в Карпаты ни на сайте, ни в приложении Укрзализныця. С 8 утра (когда билеты появляются в онлайн-продаже), мужчина пытался безрезультатно купить их 45 минут.
"Какая-то чепуха творится на сайте и в приложении Укрзализныця — Ukrzaliznytsia. Не удалось взять билеты в Карпаты. С 8.00 до 8.45 десятки неудачных попыток. 4 варианта, когда выбрал места, переходишь к оплате и тебе пишут, чтобы подождал несколько минут, пока они бронируют, а потом выдают, что эти места кто-то выкупил", – написал Фица.
По словам мужчины, также при выборе мест ему писали, что они уже выкуплены. В других случаях, его заставляли проходить проверку, не робот ли он, чем отрывали от собственно выбора мест.
"А потом я им надоел и они написали, что я не прошел проверку безопасности и на сайт вообще невозможно стало зайти. Грустно, девицы. И мерзко от вашего "сервиса", Укрзализныця", — резюмировал Сергей Фица.
Что ответили в Укрзализныце
Представитель железнодорожной компании в своем ответе пояснил, что в 08:00 билеты открываются одновременно во всех каналах продаж. В этот момент тысячи пассажиров входят в систему. Люди обновляют страницу ежесекундно и пытаются успеть купить билеты.
"Нагрузка безумная, конкуренция — тоже. Билетов при этом — ограниченное количество, а желающих — в разы больше. Система не отдает предпочтение ни одному из пользователей — все решается скоростью кликов, стабильностью интернета и технической возможностью конкретного устройства", — пояснили в Укрзализныце.
Что делать, если не успеваешь купить билеты на сайте или в приложении
Там дали совет тем, кто не успевает купить билеты онлайн. Можно использовать функцию автоматического выкупа. Она доступна после верификации через "Дію" и позволяет системе самостоятельно приобрести билет, как только он появится в продаже.
В Укрзализныце объяснили, почему так тяжело купить билеты
- из-за войны не работает авиация, поэтому основная нагрузка ложится именно на железную дорогу;
- количество подвижного состава ограничено, часть вагонов и поездов задействованы на военные, эвакуационные и медицинские перевозки;
- летний сезон – традиционно пик пассажирских перевозок.
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