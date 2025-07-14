"Какая-то чепуха творится". Украинец пожаловался на невозможность купить билеты, Укрзализныця ответила

Нагрузка безумная, конкуренция – тоже, заявил перевозчик

Купить билеты на поезд в Украине летом непросто – пассажиры возмущаются и делятся лайфхаками для покупки билетов. Украинский военный пожаловался, что за 45 минут предпринял десятки неудачных попыток приобрести их.

Командир Легиона "Д" ДФТГ Сергей Фица рассказал на своей Facebook-странице, что не смог приобрести билеты в Карпаты ни на сайте, ни в приложении Укрзализныця. С 8 утра (когда билеты появляются в онлайн-продаже), мужчина пытался безрезультатно купить их 45 минут.

"Какая-то чепуха творится на сайте и в приложении Укрзализныця — Ukrzaliznytsia. Не удалось взять билеты в Карпаты. С 8.00 до 8.45 десятки неудачных попыток. 4 варианта, когда выбрал места, переходишь к оплате и тебе пишут, чтобы подождал несколько минут, пока они бронируют, а потом выдают, что эти места кто-то выкупил", – написал Фица.

По словам мужчины, также при выборе мест ему писали, что они уже выкуплены. В других случаях, его заставляли проходить проверку, не робот ли он, чем отрывали от собственно выбора мест.

"А потом я им надоел и они написали, что я не прошел проверку безопасности и на сайт вообще невозможно стало зайти. Грустно, девицы. И мерзко от вашего "сервиса", Укрзализныця", — резюмировал Сергей Фица.

Что ответили в Укрзализныце

Представитель железнодорожной компании в своем ответе пояснил, что в 08:00 билеты открываются одновременно во всех каналах продаж. В этот момент тысячи пассажиров входят в систему. Люди обновляют страницу ежесекундно и пытаются успеть купить билеты.

"Нагрузка безумная, конкуренция — тоже. Билетов при этом — ограниченное количество, а желающих — в разы больше. Система не отдает предпочтение ни одному из пользователей — все решается скоростью кликов, стабильностью интернета и технической возможностью конкретного устройства", — пояснили в Укрзализныце.

Что делать, если не успеваешь купить билеты на сайте или в приложении

Там дали совет тем, кто не успевает купить билеты онлайн. Можно использовать функцию автоматического выкупа. Она доступна после верификации через "Дію" и позволяет системе самостоятельно приобрести билет, как только он появится в продаже.

В Укрзализныце объяснили, почему так тяжело купить билеты

из-за войны не работает авиация, поэтому основная нагрузка ложится именно на железную дорогу;

количество подвижного состава ограничено, часть вагонов и поездов задействованы на военные, эвакуационные и медицинские перевозки;

летний сезон – традиционно пик пассажирских перевозок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проводник поезда стал звездой сети. В одной из поездок в его вагоне состоялась зажигательная вечеринка, и он стал ее активным участником.