"Укрзализныця" доводит украинцев до крайностей. В сети вирусятся остроумные видео
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Пользователи даже предложили альтернативу УЗ
Ситуация с отсутствием билетов на поезда "Укрзализныци" продолжает возмущать украинцев. Однако в сети уже появилось немало остроумных шуток.
"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Заметим, что на некоторые направления фактически невозможно купить билеты, к примеру, в Одессу или Львов.
Наибольшее количество просмотров набрал ролик, где украинка предложила альтернативный способ, как добраться до Одессы. Для этого пользователь предлагает воспользоваться услугами Новой почты.
"Когда нет билетов в Одессу, а Новая почта ездит туда каждый день", — говорится в видео.
На видео девушка залазит в небольшую коробку Новой почты и упаковывает сама себя. К слову, в комментариях люди уже оценили такой юмор и отметили, что в таком случае это была бы доставка года.
Также украинцы публиковали видео, как на вокзале уже с 5 утра стоят в очередях, чтобы купить билет на нужное направление. На один из роликов даже наложили известную озвучку из фильма "Голодные игры".
"Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Приветствую вас на Голодных играх", — говорится в видео, где показывают кассы "Укрзализныци".
Однако были среди пользователей и те, кто предложил интересный вариант, как попасть на нужный поезд. Для этого следует надеть форму проводника и прийти в вагон. На видео видно, как девушка и парень уже примеряют соответствующую одежду в магазине с костюмами.
Напомним, недавно украинка показала женское купе, в котором ехала из Запорожья. Обещанного повышенного комфорта за 1200 грн там так и не было.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать комфортный вагон с кондиционером для поездки в жару.