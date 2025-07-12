"Укрзализныця" доводит украинцев до крайностей. В сети вирусятся остроумные видео

Пользователи даже предложили альтернативу УЗ

Ситуация с отсутствием билетов на поезда "Укрзализныци" продолжает возмущать украинцев. Однако в сети уже появилось немало остроумных шуток.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Заметим, что на некоторые направления фактически невозможно купить билеты, к примеру, в Одессу или Львов.

Наибольшее количество просмотров набрал ролик, где украинка предложила альтернативный способ, как добраться до Одессы. Для этого пользователь предлагает воспользоваться услугами Новой почты.

"Когда нет билетов в Одессу, а Новая почта ездит туда каждый день", — говорится в видео.

На видео девушка залазит в небольшую коробку Новой почты и упаковывает сама себя. К слову, в комментариях люди уже оценили такой юмор и отметили, что в таком случае это была бы доставка года.

Также украинцы публиковали видео, как на вокзале уже с 5 утра стоят в очередях, чтобы купить билет на нужное направление. На один из роликов даже наложили известную озвучку из фильма "Голодные игры".

"Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Приветствую вас на Голодных играх", — говорится в видео, где показывают кассы "Укрзализныци".

Однако были среди пользователей и те, кто предложил интересный вариант, как попасть на нужный поезд. Для этого следует надеть форму проводника и прийти в вагон. На видео видно, как девушка и парень уже примеряют соответствующую одежду в магазине с костюмами.

Напомним, недавно украинка показала женское купе, в котором ехала из Запорожья. Обещанного повышенного комфорта за 1200 грн там так и не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать комфортный вагон с кондиционером для поездки в жару.