Вы бы ее не узнали: как сейчас выглядит "девушка Бонда" Присцилла Барнс

Актриса не часто появляется на публике

Присцилла Барнс — популярная американская актриса, которая отметилась игрой в одной из частей "бондианы" — "Лицензия на убийство", а также в ситкоме "Компания троих". Со времен пика карьеры Присцилла заметно изменилась. Сейчас актрисе – 71 год, и она не снимается в кино. Также мы рассказывали, как сейчас выглядят звезды сериала "Санта-Барбара".

"Телеграф" расскажет о карьере американской актрисы, а также где она сейчас.

Что известно о Присцилле Барнс

Будущая актриса родилась в 1954 году в штате Нью-Джерси. Ее отец был майором Военно-воздушных сил США, а мать — домохозяйкой. После окончания школы перебралась в Сан-Диего, где работала официанткой и танцовщицей.

В 1973 году на местном показе мод Барнс увидел продюсер Боб Хоуп. Он пригласил ее в свою труппу на выступление в Армейском медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне. Так Присцилла решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы развивать актерскую карьеру. Вскоре она получила роль амазонки в фильме "Новая оригинальная чудо-женщина".

Присцилла Барнс начала карьеру в 70-х, фото Getty Images

Впоследствии Присцилла познакомилась с актером Питером Фальком. Он предложил ей эпизодическую роль в сериале "Коломбо". Некоторое время снималась обнаженной для глянца Penthouse и осваивала актерское мастерство тренера Села Дано.

В 1978 году Барнс получила главную роль в экшн-сериале CBS "Американские девушки". Также она играла:

в фильме ужасов "Тинторера";

телесериалах "Старские и Хатч", "Вегас", "Коджак", "Файлы Рокфорда" и "Лодка любви";

фильмах "Машина времени" и "Каникулы в аду".

Присцилла Барнс играла в "Американских девушках", фото Getty Images

В 1981 году Присцилла присоединилась к актерскому составу ситкома ABC "Компания трех", в котором говорится о социальной жизни и финансовой борьбе трио. Сериал сделал Барнс известной на все США, ведь он стал безумно популярным в этой стране. Хотя сама актриса рассказывала, что некомфортно чувствовала себя во время съемок. Все из-за напряжения между актерами.

Барнс играла в "Компании трех", фото Getty Images

После этого Барнс играла в телесериалах "Отель", "Убийство", "Она написала" и "Шоссе в небеса". Также она играла главную роль в ситкоме "Она — шериф". В 1989 году Присцилла появилась в ленте о Джеймсе Бонде "Лицензия на убийство" в роли Деллы Черчилль. После выхода очередной части "бондианы" популярность актрисы выросла.

Барнс стала звездой "Лицензии на убийство", фото Getty Images

Впоследствии Барнс сыграла в научно-фантастическом боевике "Властелины глубин", телефильме NBC "Перри Мэйсон и дело безрассудного Ромео" и ленте ужасов "Отчим III". В 2000-х актриса появлялась в фильмах "Дьявол отвергает", "Визитация", "Американский первоцвет весенний", "Катастрофические войны: Землетрясение против цунами".

Где сейчас Присцилла Барнс

В 2014 году актриса получила роль Магди Андел в комедийно-драматическом сериале CW "Девственная Джейн". Ее героиня пыталась помочь дочери захватить гостиницу, принадлежавшую ее мужу. Сериал был широко популярен в США, где транслировался в течение 5 лет.

Барнс играла в "Девственной Джейн", фото Getty Images

Сейчас актрисе – 71 год, и она уже не снимается в фильмах или сериалах. Иногда она появляется на публичных мероприятиях, посвященных киноиндустрии. Присцилла проживает в Лос-Анджелесе, где после многолетних съемок наслаждается спокойной жизнью. Она не ведет странички в соцсетях.

Барнс уже не снимается в кино, фото Getty Images

Барнс в 2025 году, фото dailymail.co.uk

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