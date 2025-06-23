На сериале с ним выросло не одно поколение: как выглядит могила звезды "Коломбо" Питера Фалька

Актера дважды номинировали на "Оскар"

Сегодня, 23 июня, проходит 14-я годовщина со дня смерти известного американского актера Питера Фалька. Он прославился ролью лейтенанта Коломбо в одноименном сериале. Фальк умер в 2011 году в Калифорнии, когда ему было 83. Также мы рассказывали, как сменились актеры сериала "Санта-Барбара", и кто из них уже умер.

"Телеграф" расскажет, что известно о популярном американском актере, почему умер и где похоронили.

Что известно о Питере Фальке

Фальк родился в 1927 году в Нью-Йорке. В 3 года ему удалили один глаз из-за болезни ретинобластомы. Так Питеру установили стеклянный глаз, с которым он ходил всю жизнь. Фальк впервые сыграл в 12 лет в спектакле "Пираты Пензанс". Учился в Высшей школе Осининга и колледже Хэмилтон.

Фальк пытался вступить в Вооруженные силы США, но получил отказ из-за стеклянного глаза. Так он служил в Военно-морском флоте США, где был помощником повара и уборщиком.

Питер Фальк имел стеклянный глаз, фото Getty Images

После армии Фальк овладел экономикой в Университете Сиракуз. Некоторое время работал администратором и клерком. В 50-х годах прошлого столетия начал играть в театрах и кино. Он дебютировал в роли Сганареля в спектакле "Дон Жуан". Впоследствии получил первую роль на Бродвее в пьесе "Праздник Джоан" Бернарда Шоу.

В 1960 году Фальк сыграл в ленте "Корпорация убийств" в роли жестокого убийцы Релеса. За это получил номинацию на "Оскар". Позже появился в комедии "Горсть чудес", где сыграл помощника главного героя — нью-йоркского гангстера. За эту роль он второй раз был номинирован на "Оскар".

Питер Фальк был дважды номинантом "Оскара", фото Getty Images

В 1968-2003 снимался в сериале "Коломбо". Там он превратился в рассеянного и старого лейтенанта Коломбо, который курит дешевые сигары и носит одну и ту же одежду. Эта роль принесла Питеру масштабную известность. А сериал имел высокие просмотры и в Украине.

Питер Фальк был звездой сериала "Коломбо", фото Getty Images

Также Фальк играл в таких кинороботах, как "Небо над Берлином", "Так далеко, так близко!", "Дешевый детектив", "Комната сотворения", "Потерянный мир", "Соседи по комнате".

Могила Питера Фалька

Актера не стало 23 июня 2011 года. Дочь Фалька рассказывала, что у него была болезнь Альцгаймера и деменция. Фальк умер в 83 года.

Фалька похоронили на кладбище Вествуд в Лос-Анджелесе. Ему установили небольшую надгробную плиту с личными данными. Само место захоронения засажено газоном и цветами. Возле могилы есть лавочка для посетителей.

Могила Питера Фалька, фото SEEING STARS

Фальк похоронен в Лос-Анджелесе, фото flickr.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен известный актер 80-х Андрей Харитонов. Он родился в Украине, но делал карьеру в России.