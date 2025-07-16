Навлечете на себя нищету и чужие беды: что строго запрещено делать 16 июля

Прислушайтесь в главным традициям и запретам

В среду, 13 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Атеногена и 10 его учеников. По старому стилю этот праздник припадает на 28 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

В православной церкви вспоминается святой мученик Атеноген, епископ Севастийский, и десять его учеников. Они в начале IV века во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. По преданию, святой Атеноген до последнего укреплял своих учеников в вере, а затем принял мученическую смерть вместе с ними. Этот день чтят как символ стойкости, мужества и духовного наставничества.

Что можно делать 16 июля:

В этот день верующие молятся святому Атеногену о защите от врагов, укреплении веры и душевной стойкости;

Можно в этот праздник принести в дом свежие травы или ветки зверобоя — их клали под подушку или над дверью, веря, что они охраняют сон и домочадцев;

Начать добрые дела, которые давно откладывались — день помогает преодолеть страх и лень, вдохновляя на действия.

Что можно и нельзя делать 16 июля

Что нельзя делать 16 июля:

Сегодня нельзя ругаться, осуждать и злословить — считалось, что любые обиды, произнесенные в этот день, особенно ранят душу и возвращаются к человеку бедами.

Не стоит заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно навлечь на себя несчастья;

Не стоит давать или брать деньги в долг — считалось, что вместе с деньгами можно отдать (или принять) чужие беды до конца года;

Нельзя проявлять зависть к чужому достатку. В народе говорили, что зависть в день мучеников может обернуться нищетой;

Не начинайте новое дело ради наживы — любое начинание в этот день, если оно основано на корысти, будет без благословения и быстро разрушится.

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