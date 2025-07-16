Накличете на себе злидні та чужі біди: що суворо заборонено робити 16 липня

Прислухайтеся до головних традицій та заборон

У середу, 13 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Атеногена та 10 його учнів. За старим стилем це свято припадає на 28 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

У православній церкві згадується святий мученик Атеноген, єпископ Севастійський, та десять його учнів. Вони на початку IV століття постраждали під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані. За переказами, святий Атеноген до останнього зміцнював своїх учнів у вірі, а потім прийняв мученицьку смерть разом із ними. Цей день вшановують як символ стійкості, мужності та духовного наставництва.

Що можна робити 16 липня:

Цього дня віряни моляться святому Атеногену за захист від ворогів, зміцнення віри та душевну стійкість;

Можна в це свято принести до будинку свіжі трави чи гілки звіробою — їх клали під подушку чи над дверима, вірячи, що вони охороняють сон та домочадців;

Почати добрі справи, які давно відкладалися — день допомагає подолати страх і лінощі, надихаючи на дії.

Що можна і не можна робити 16 липня

Що не можна робити 16 липня:

Сьогодні не можна лаятися, засуджувати та злословити — вважалося, що будь-які образи, сказані цього дня, особливо ранять душу та повертаються до людини бідами.

Не варто займатися тяжкою фізичною роботою;

Не можна відмовляти у допомозі нужденним, інакше можна накликати нещастя;

Не варто давати чи брати гроші у борг — вважалося, що разом із грошима можна віддати (або прийняти) чужі біди до кінця року;

Не можна виявляти заздрість до чужого достатку. У народі казали, що заздрість у день мучеників може обернутися злиднями;

Не починайте нову справу заради наживи — будь-яке починання цього дня, якщо воно ґрунтується на користі, буде без благословення і швидко зруйнується.

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