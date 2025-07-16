"Снова душегубки". УЗ похвасталась модернизированным электропоездом, но получила кучу критики (фото)

В вагонах есть столики с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов

"Укрзализныця" модернизировала электропоезд, обслуживающий пригородные маршруты Черниговщины. Однако пассажиры остались недовольны.

Фото очередного модернизированного поезда после начала полномасштабного вторжения показали на Facebook-странице "Укрзализныци". Поезд ЕР9Т был отремонтирован на мощностях перевозчика.

Как выглядит модернизированный электропоезд

Поезд оборудован для комфорта путешествий людей с инвалидностью. В нем есть специальные места для сидения, пандусы, навигация шрифтом Брайля и т.д. Кроме того, возле сидений в вагонах есть столики с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов. Также появились места для крепления велосипедов.

Обновленный поезд

Внутри вагон выглядит довольно современно

Места для людей на креслах колесных и детских колясок

"Снова душегубки"…

Однако пассажиры раскритиковали отсутствие кондиционеров и качественной вентиляции. Люди пишут, что ехать в этих вагонах в условиях летней жары очень тяжело.

"Традиционно отсутствует кондиционер и нормальная вентиляция", "И снова без кондиционера. Кринж", "Снова душегубки", "Все замечательно, но форточки... летом, нечем дышать", "Там очень тяжело ехать летом", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ответила "Укрзализныця" на жалобы на невозможность купить билеты на поезда летом. Там назвали причины такой ситуации и дали совет.