Укр

"Снова душегубки". УЗ похвасталась модернизированным электропоездом, но получила кучу критики (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обновленный поезд Новость обновлена 16 июля 2025, 08:32
Обновленный поезд. Фото Коллаж "Телеграф"

В вагонах есть столики с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов

"Укрзализныця" модернизировала электропоезд, обслуживающий пригородные маршруты Черниговщины. Однако пассажиры остались недовольны.

Фото очередного модернизированного поезда после начала полномасштабного вторжения показали на Facebook-странице "Укрзализныци". Поезд ЕР9Т был отремонтирован на мощностях перевозчика.

Как выглядит модернизированный электропоезд

Поезд оборудован для комфорта путешествий людей с инвалидностью. В нем есть специальные места для сидения, пандусы, навигация шрифтом Брайля и т.д. Кроме того, возле сидений в вагонах есть столики с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов. Также появились места для крепления велосипедов.

Укрзализныця модернизировала электропоезд
Обновленный поезд
Модернизированный электропоезд УЗ
Внутри вагон выглядит довольно современно
Поезд ЕР9Т, модернизированный Укрзализныцей
Места для людей на креслах колесных и детских колясок

"Снова душегубки"…

Однако пассажиры раскритиковали отсутствие кондиционеров и качественной вентиляции. Люди пишут, что ехать в этих вагонах в условиях летней жары очень тяжело.

"Традиционно отсутствует кондиционер и нормальная вентиляция", "И снова без кондиционера. Кринж", "Снова душегубки", "Все замечательно, но форточки... летом, нечем дышать", "Там очень тяжело ехать летом", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ответила "Укрзализныця" на жалобы на невозможность купить билеты на поезда летом. Там назвали причины такой ситуации и дали совет.

Теги:
#Укрзализныця #Поезд #Чернигов