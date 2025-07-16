"Знову душогубки". УЗ похвалилася модернізованим електропоїздом, але отримала купу критики (фото)
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У вагонах є столики із портами Type-C і USB для зарядки гаджетів
"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд, який обслуговує приміські маршрути Чернігівщини. Проте пасажири лишилися незадоволеними.
Фото чергового модернізованого поїзда після початку повномасштабного вторгнення показали на Facebook-сторінці "Укрзалізниці". Поїзд ЕР9Т відремонтували на потужностях перевізника.
Як виглядає модернізований електропоїзд
Поїзд оснащений для комфорту подорожей людей з інвалідністю. Він має спеціальні місця для сидіння, пандуси, навігацію шрифтом Брайля тощо. Крім того, біля сидінь у вагонах є столики із портами Type-C і USB для зарядки гаджетів. Також з'явилися місця для кріплення велосипедів.
"Знову душогубки"…
Проте пасажири розкритикували відсутність кондиціонерів та якісної вентиляції. Люди пишуть, що їхати в цих вагонах в умовах літньої спеки дуже важко.
"Традиційно відсутній кондиціонер та нормальна вентиляція", "І знову без кондиціонеру. Крінж", "Знову душогубки", "Все чудово, але форточки … влітку, немає чим дихати", "Там дуже важко їхати влітку", — пишуть в мережі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як відповіла "Укрзалізниця" на скарги через неможливість купити квитки на поїзди влітку. Там назвали причини такої ситуації та дали пораду.