"Знову душогубки". УЗ похвалилася модернізованим електропоїздом, але отримала купу критики (фото)

У вагонах є столики із портами Type-C і USB для зарядки гаджетів

"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд, який обслуговує приміські маршрути Чернігівщини. Проте пасажири лишилися незадоволеними.

Фото чергового модернізованого поїзда після початку повномасштабного вторгнення показали на Facebook-сторінці "Укрзалізниці". Поїзд ЕР9Т відремонтували на потужностях перевізника.

Як виглядає модернізований електропоїзд

Поїзд оснащений для комфорту подорожей людей з інвалідністю. Він має спеціальні місця для сидіння, пандуси, навігацію шрифтом Брайля тощо. Крім того, біля сидінь у вагонах є столики із портами Type-C і USB для зарядки гаджетів. Також з'явилися місця для кріплення велосипедів.

Оновлений поїзд

Всередині вагон виглядає досить сучасно

Місця для людей на кріслах колісних та дитячих візочків

"Знову душогубки"…

Проте пасажири розкритикували відсутність кондиціонерів та якісної вентиляції. Люди пишуть, що їхати в цих вагонах в умовах літньої спеки дуже важко.

"Традиційно відсутній кондиціонер та нормальна вентиляція", "І знову без кондиціонеру. Крінж", "Знову душогубки", "Все чудово, але форточки … влітку, немає чим дихати", "Там дуже важко їхати влітку", — пишуть в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відповіла "Укрзалізниця" на скарги через неможливість купити квитки на поїзди влітку. Там назвали причини такої ситуації та дали пораду.