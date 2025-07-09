Лето в поезде: как выбрать комфортный вагон с кондиционером
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Перед покупкой билета обращайте внимание не только на номер поезда, но и тип вагона и его обозначения в приложении
Жара накрывает Украину и многие едут на отдых. Основной транспортной артерией остается железная дорога. Однако перспектива провести 10-20 часов в жаре в плацкарте не слишком привлекательна.
"Телеграф" исследовал вопрос и расскажет, как выбрать вагон с кондиционированием и вычислить новые, более комфортные вагоны поездов. Укрзализныця обновляет подвижной состав и добавляет удобные инструменты, чтобы пассажиры еще на этапе покупки билетов могли выбрать лучший вагон с кондиционером, новым интерьером, вакуумным туалетом и розетками.
Как узнать, есть ли в вагоне кондиционер?
Температура в кондиционированном вагоне должна быть в пределах +22… +26 °C. Если садитесь в начале маршрута — учтите, что охлаждение включается после отправки, и вагону нужно 15–20 минут, чтобы прокачать воздух.
- В приложении booking.uz.gov.ua или на сайте при выборе места рядом с типом вагона появляется отметка "снежинка" — она означает, что в вагоне работает кондиционер.
- В кассе можно отдельно спросить о наличии системы кондиционирования – это официальная информация, которую обязаны предоставить.
- Все вагоны Интерсити+ оборудованы кондиционерами.
- В ночных поездах кондиционирования есть во всех новых и модернизированных вагонах.
Как найти вагон с самыми лучшими условиями?
Укрзализныця обновляет подвижной состав, но это процесс длительный. Поэтому поезда с обновленными или новыми вагонами обозначают как флагманские. В приложении они имеют специальную маркировку и фирменное название — знак, что весь состав был модернизирован.
Что есть в лучших вагонах:
- вакуумные туалеты
- индивидуальные розетки и USB-зарядки
- пеленальные столики
- система сигнализации на дверях купе
- тревожная кнопка для связи с проводником
- обновленная игротека для детей
- эксклюзивный сахар-рафинад.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с билетами на популярные направления — настоящая передряга. Их не купить уже в 20 минутах от старта продаж. В Укрзализныце дали несколько советов, как купить билеты.