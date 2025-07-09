Лето в поезде: как выбрать комфортный вагон с кондиционером

Перед покупкой билета обращайте внимание не только на номер поезда, но и тип вагона и его обозначения в приложении

Жара накрывает Украину и многие едут на отдых. Основной транспортной артерией остается железная дорога. Однако перспектива провести 10-20 часов в жаре в плацкарте не слишком привлекательна.

"Телеграф" исследовал вопрос и расскажет, как выбрать вагон с кондиционированием и вычислить новые, более комфортные вагоны поездов. Укрзализныця обновляет подвижной состав и добавляет удобные инструменты, чтобы пассажиры еще на этапе покупки билетов могли выбрать лучший вагон с кондиционером, новым интерьером, вакуумным туалетом и розетками.

Как узнать, есть ли в вагоне кондиционер?

Температура в кондиционированном вагоне должна быть в пределах +22… +26 °C. Если садитесь в начале маршрута — учтите, что охлаждение включается после отправки, и вагону нужно 15–20 минут, чтобы прокачать воздух.

В приложении booking.uz.gov.ua или на сайте при выборе места рядом с типом вагона появляется отметка "снежинка" — она означает, что в вагоне работает кондиционер.

Значок, обозначающий вагон с кондиционированием

В кассе можно отдельно спросить о наличии системы кондиционирования – это официальная информация, которую обязаны предоставить.

можно отдельно спросить о наличии системы кондиционирования – это официальная информация, которую обязаны предоставить. Все вагоны Интерсити+ оборудованы кондиционерами .

. В ночных поездах кондиционирования есть во всех новых и модернизированных вагонах.

Как найти вагон с самыми лучшими условиями?

Укрзализныця обновляет подвижной состав, но это процесс длительный. Поэтому поезда с обновленными или новыми вагонами обозначают как флагманские. В приложении они имеют специальную маркировку и фирменное название — знак, что весь состав был модернизирован.

Что есть в лучших вагонах:

вакуумные туалеты

индивидуальные розетки и USB-зарядки

пеленальные столики

система сигнализации на дверях купе

Как выглядят флагманские поезда

тревожная кнопка для связи с проводником

обновленная игротека для детей

эксклюзивный сахар-рафинад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с билетами на популярные направления — настоящая передряга. Их не купить уже в 20 минутах от старта продаж. В Укрзализныце дали несколько советов, как купить билеты.