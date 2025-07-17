Выкупила целое купе для себя? Украинка возмутила сеть лайфхаком с УЗ (видео)

Украинка направлялась из Киева в Хелм

Уже долгое время украинцы наблюдают проблему с покупкой билетов на поезда "Укрзализныци". В сети девушка поделилась своими секретами для комфортного путешествия, но нарвалась на волну хейта.

Соответствующее видео распространила Ирина в Instagram. В ролике женщина рассказала, как купила билеты из Киева в Хелм.

По ее словам, продажа открывается в 9 утра, поэтому она за 5 мин до этого заходит в приложение УЗ. И когда появляются нужные билеты, она покупает последнее купе в вагоне у туалета.

"Я выбрала последнее купе. Нас ехало трое, но я выкупила еще и четвертое место на свое имя. "Укрзализныця" не запрещает этого", — сказала женщина.

Она добавила, что при посадке проводник лишь спросил, сколько всего людей будет ехать в вагоне фактически. Таким образом, женщина с друзьями ехала в Хелм в вагоне с одним пустым местом.

Учитывая, что база пропускает такую покупку и УЗ не ограничивает количество билетов на одного человека — все законно и честно. Однако пользователи сети так не считают. Под видео куча комментариев возмущенных украинцев, которым не удалось купить билеты. По их словам, на некоторые направления билеты вообще раскупаются за 5 мин. Но были люди, которые поддержали девушку и подчеркнули, что она имеет право выкупать для себя хоть все купе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети вирусится курьезное видео с покупкой билетов в поезд УЗ.