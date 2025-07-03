Из-за России там умирают редкие животные: как выглядят Тузловские лиманы и как туда попасть

В парке обитают редкие виды животных

Реки, озера, водопады и пруды и не только — это то, чем богата наша страна. Мест для отдыха в летнее время достаточно, лишь несколько часов езды. Одним из интересных природных парков являются Тузловские лиманы в Одесской области.

"Телеграф" расскажет больше о Тузловских лиманах в Одесской области, что можно увидеть в этом месте и что там происходит сейчас.

Что известно о Тузловских лиманах

Тузловские лиманы – это природоохранная территория, расположенная в Белгород-Днестровском районе Одесщины. С 1996 года они входят в Рамсарские водно-болотные угодья Украины и охраняются международной конвенцией.

Природный парк в Одесской области появился в 2010 году. Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко издал указ о "сохранении ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов Северного Причерноморья". Он проходит в междуречье Дуная и Днестра.

Тузловские лиманы в Одесской области, фото sky-post.odesa.ua

Территория Тузловских лиманов простирается на 27 865 гектара земель. Сюда входят:

2022 гектара земель запаса, в том числе Песчаной косы Черного моря и части лиманов Шаганы, Алибея и Бурнаса;

25843 гектара земель, которыми пользуется "Саратское лесное хозяйство";

21186,03 земель водного фонда, среди которых — лиманы Соленое, Хаджидер, Карачаус;

882,79 гектара акватории Черного моря.

Что посмотреть на Тузловских лиманах

В парке можно увидеть более 40 видов редких видов птиц, входящих в Красную книгу, а также 60 видов рыб и 37 видов млекопитающих. Некоторые птицы приземляются на территории, чтобы потом лететь в Азию и Африку, тогда как другие прямо там и гнездятся.

Редкие животные на лиманах, фото БРДА

Среди редких залетных птиц — фламинго розовокрылые, сыворакши, кулики-долгоногие, крапивницы средиземноморские. А в 2000-х там появились и шакали. Также на территории парка растут формации морской травы камни малой, входящие в Зеленую книгу Украины. Есть и маковые поля.

В 2020 году стало известно, что 5 из 13 лиманов высохли из-за нарушения водообмена между заповедными водоемами и Черным морем. В то же время образуются залежи соли. В 2021 году появилось вымоение, поэтому водообмен возобновился.

Несколько лиманов высохли, фото inside-ua.com

Из-за вторжения окупантов парк пострадал от обстрелов и обломков ракет. Сохраняется угроза мин. Также на побережье Черного моря заметили мертвых дельфинов и других китообразных. Их гибель связывают с активностью российского военно-морского флота.

В 2022 году Специализированная экологическая прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения животных. Оно произошло из-за войны, начатой Россией против Украины. Действия страны-оккупанта квалифицируют как экоцид. Также здесь начало высыхать уникальное розовое озеро.

Из-за войны России животные погибают, фото БРДА

Розовое озеро, фото "Юг сегодня"

В 2024 году на территории лиманов зафиксировали факты массового браконьерства. Однако государственных аудиторов не допустили в парк, из-за чего они начали уголовное производство. Также в 2024-2025 годах на лиманах заметили много гусей. Они попали туда с оккупированных территорий Херсона и Крыма.

Как добраться до Тузловских лиманов

Проще всего добраться собственным транспортом в Одессу, а затем до курортных поселков Тузла или Лебедевка по дороге Т-1610. Коса начинается в Лебедевке, по которой можно дойти до озера Бурас.

Чтобы добраться до лиманов, нужно ехать в Одессу, фото inside-ua.com

Если ехать общественным транспортом, сначала нужно добраться до Одессы. С нее нужно пересесть на маршрутку в Расейку, а затем идти пешком, ориентируясь на указательные знаки.

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