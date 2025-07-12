Немцы восстанавливались там от войны и брали воду с собой: чем уникально озеро Серебряное в Кировоградской области

Озеро обладает особыми свойствами

В летнее время особенно хочется отдохнуть на природе и искупаться в водоеме. Одним из живописных озер Украины считается Серебряное, расположенное в Кировоградской области. Посетив это место, можно насладиться красивыми пейзажами и оздоровиться.

"Телеграф" расскажет, чем особенно озеро Серебряное, что там делать и как туда доехать.

Что известно об озере Серебряное

Озеро Серебряное протянулось неподалеку от Александрии, между селами Алеевка и Протопоповка. Оно возникло на месте затопленного карьера, где в давние времена добывали гранит. Вода в озере имеет зеленый цвет и насыщена разными полезными веществами. Поэтому местные говорили, что купание в Серебряном помогает улучшить самочувствие и оздоровиться.

Озеро Серебряное богато полезными веществами, фото tusovka.kr.ua

Площадь озера занимает 0-15 гектаров, глубина – 10-12 метров, тогда как средняя глубина – около 3-5 метров. Здесь растут отдельные виды хвойных и смешанных пород деревьев. В водоеме плавает щука, карп, карась, окунь.

У озера глубина 10-12 метров, фото tusovka.kr.ua

Говорят, что во Вторую мировую войну немцы даже устраивали на берегу лагерь для реабилитации, а также набирали воду с собой в Германию. Дно озера имеет как глинистые места, так и с камнями, так что следует быть осторожным, чтобы не травмироваться.

Озеро Серебряное было популярно среди немцев, фото tusovka.kr.ua

Возле Серебряного есть пляжи, но почти нет растительности, поэтому стоит брать с собой зонт и защитные уборы. Водоем окружен скалами, самая высокая из которых называется "Космос", а отдельные смельчаки прыгают оттуда в воду.

Люди прыгают со скал в Серебряном, фото tusovka.kr.ua

Как доехать до озера Серебряного

Чтобы доехать до озера своим транспортом, вам нужно двигаться в Александрию. На выезде из города, на перепутье сверните налево и проезжайте возле местной церкви и кладбища. Далее направляйтесь в Приютовку, проезжайте город, а после — едьте по главной дороге.

Далее направляйтесь в Протопоповку, а затем — на станцию Користовка. Там вы увидите магазин, возле которого следует повернуть налево. Ориентирами станут памятник, детская площадка, а после этого нужно съехать на грунтовую дорогу, параллельную руслу Ингульца. Двигаясь в этом направлении, вы доедете до Серебряного озера.

Если же планируете маршрут поездом или автобусом, вам также нужно добраться до Александрии. А после этого нужно доехать маршруткой до Приютовки или Протополевки и идти пешком. Или есть вариант взять такси из Александрии, но это обойдется дороже.

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