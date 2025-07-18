Хотел быть похожим на Путина? Фигурист Плющенко сделал неудачную пластику (фото)

Хирургическое вмешательство оказалось неудачным

Известный российский фигурист Евгений Плющенко, поддерживающий войну России против Украины, сделал пластическую операцию. Однако вместо улучшения внешности Плющенко перестал быть похожим на себя.

Жена фигуриста, продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская рассказала, что Плющенко хотел убрать мешки под глазами, но в клинике ему предложили еще сделать блефаропластику. Это пластическая операция, во время которой подрезают кожу вокруг глаз или изменяют форму век. Вмешательство проводил пластический хирург Тимур Хайдаров, ранее менявший внешность путиниста Филиппа Киркорова.

"Евгений пришел к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему сказал: "Давай еще и блефаропластику сделаем, ты будешь таким же, только на десять лет моложе". То есть я узнала об этой операции уже после того, как она состоялась", — рассказала Рудковская.

Плющенко после пластики глаз, фото из сети

На фото после пластической операции заметно, что Плющенко изменили форму век настолько, что его не узнать. Пользователи сети высказались, что фигурист испортил себя, позволив "натянуть глаза на лоб".

Плющенко стал не похож на себя, фото из сети

Российский журналист Александр Невзоров предположил, что Плющенко сделал такую операцию, чтобы стать похожим на Путина. Однако для этого, по мнению Невзорова, фигуристу не хватает "надутой физиономии". В то же время после операции на глаза Плющенко может сыграть "упоротого лиса", как отметил журналист.

"Возможно, фигурист просто хотел стать похожим на своего фюрера, но тогда к глазам нужно было добавить и всеобщую надутость физиономии. Конечно, Плющенко теперь может наконец сыграть "упоротого лиса", — высказался Невзоров.

Невзоров о Плющенко

Плющенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Еще в 2022 году он устроил пропагандистское ледовое шоу с символом оккупантов — буквой Z. Также он просил у диктатора Путина 148 миллионов рублей на собственный проект "Сказки Евгения Плющенко". Его цель — "воспитание патриота и гражданина великой страны", чем фигурист подтвердил свою вовлеченность в пропаганду.

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