Российский фигурист попросил у Путина миллионы на войну

Олимпийский чемпион обещает воевать за Путина на "спортивном фронте"

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил очередной кремлевский грант на ледовое шоу. В 2023 году бывший спортсмен попал в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского.

Заявка Плющенко опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Фигурист запрашивает у президента РФ Владимира Путина 22 450 000 рублей (около 10 млн грн) на проект "Сказки Евгения Плющенко", стоимость реализации которого оценили в 148 725 000 рублей (около 68 млн грн).

В основу постановки положены балеты Чайковского "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Целью проекта является "воспитание патриота и гражданина великой страны". Плющенко фактически называет свое ледовое шоу "войной" с помощью искусства и спорта.

"События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности – Герои России.

Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта", – говорится в обосновании проекта.

Напомним, жена Плющенко Яна Рудковская стала посмешищем в сети, сравнив ледовые шоу мужа с концертами американской суперзвезды Бейонсе. В конце 2023 года Плющенко не получил президентский грант на проведение ледовых шоу. Ранее он зарабатывал на русофобии, регулярно получая деньги из кремлевского фонда.