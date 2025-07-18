Хотів бути схожим на Путіна? Фігурист Плющенко зробив невдалу пластику (фото)

Хірургічне втручання виявилось невдалим

Відомий російський фігурист Євген Плющенко, який підтримує війну Росії проти України, зробив пластичну операцію. Однак замість покращення зовнішності Плющенко припинив бути схожим на себе.

Дружина фігуриста, продюсерка і бізнесвумен Яна Рудковська розповіла, що Плющенко хотів прибрати мішки під очима, але у клініці йому запропонували ще зробити блефаропластику. Це пластична операція, під час якої підрізають шкіру навколо очей або змінюють форму повік. Втручання проводив пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше змінював зовнішність путініста Філіпа Кіркорова.

"Євген прийшов до Тимура прибрати мішки під очима, Тимур йому сказав: "Давай ще й блефаропластику зробимо, ти будеш таким же, тільки на десять років молодше". Тобто я дізналася про цю операцію вже після того, як вона відбулася", — розповіла Рудковська.

Плющенко після пластики очей, фото з мережі

На фото після пластичної операції помітно, що Плющенку змінили форму повіки настільки, що його не впізнати. Користувачі мережі висловились, що фігурист зіпсував себе, дозволивши "натягнути очі на чоло".

Плющенко став не схожий на себе, фото з мережі

Російський журналіст Олександр Невзоров припустив, що Плющенко зробив таку операцію, аби стати схожим на Путіна. Однак для цього, на думку Невзорова, фігуристу бракує "надутої фізіономії". Водночас після операції на очі Плющенко може зіграти "упоротого лиса", як зазначив журналіст.

"Можливо, фігурист просто хотів стати схожим на свого фюрера, але тоді до очей треба було додати і загальну надутість фізіономії. Звісно, Плющенко тепер може нарешті зіграти "упоротого лиса", — висловився Невзоров.

Невзоров про Плющенка

Зазначимо, що Плющенко підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ще у 2022 році він влаштував пропагандистське льодове шоу з символом окупантів — літерою Z. Також він просив у диктатора Путіна 148 мільйонів рублів на власний проєкт "Казки Євгена Плющенка". Його метою є "виховання патріота та громадянина великої країни", чим фігурист підтвердив свою залученість до пропаганди.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінила обличчя співачка Тетяна Овсієнко. Вона була учасницею гурту "Міраж".