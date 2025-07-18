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В Украине заметили паука, который может менять цвет. Угрожает ли он людям (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
На территории Украины встречается более 1000 видов пауков Новость обновлена 18 июля 2025, 10:11
На территории Украины встречается более 1000 видов пауков. Фото Коллаж "Телеграф"

Он неподвижно выжидает свою жертву

Паук-краб был замечен в Кировоградской области. Он привлек внимание необычным видом – паук был белым.

Фото паука-краба на малине было опубликовано в сети. Он способен изменять цвет под цвет места охоты. Например, может стать желтым или зеленым.

Паука-краба заметили в Кировоградской области
Паук-краб на малине

Пауки-крабы (Thomisidae) достаточно распространены в Украине. Их отличие в том, что у них передние две пары ног заметно длиннее и толще задних.

Паук краб охотится на пчелу
Паук-краб опасен для пчел

По типу охоты пауки-крабы относятся к тем, кто "сидит в засаде", а не к активным охотникам. Эти пауки замирают в неподвижности, становясь практически невидимыми благодаря маскировочной окраске. Заметив добычу, они быстро бросаются на нее, кусают и высасывают. Пауки-крабы имеют яд, что делает укус смертельным для жертвы.

Паук краб в природной среде
Этот паук маскируется под окружающую среду

Для человека укус паука-краба безопасен. Однако в некоторых случаях может вызвать аллергические реакции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Прикарпатье обитают три вида ядовитых пауков. Также мы писали, что в Украине заметили опасный паук с сердечками на брюшке. Этот вид известен своим ядовитостью и принадлежит к семье черных вдов.

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#Кировоградская область #Насекомые #Паук