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Укус может запросто убить: в Украине заметили опасного паука с сердечками на брюшке (фото)

Автор
Марта Иваненко
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Автор
На юге Украины опасный паук испугал людей
На юге Украины опасный паук испугал людей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Укус такого насекомого может быть смертельным

В Николаевской области на днях жители зафиксировали появление опасного паука — каракурта. Этот вид известен своим ядовитостью и принадлежит к семье черных вдов.

Об этом сообщили в местном сообществе "Пауки Украины". На предоставленных снимках виден черный паук с белыми узорами на брюшке в форме сердец.

Паук каракурт – опасный вид нашли в Николаевской области
Опасного паука обнаружили жители Николаевщины
Паук каракурт – опасный вид нашли в Николаевской области
Опасного паука обнаружили жители Николаевщины

Чем известен этот паук

Укус каракурта в несколько раз сильнее укуса тарантула и может быть смертельным, особенно если вовремя не оказать медицинскую помощь.

Паук живет преимущественно в засушливых степных районах, в частности на юге Украины: у побережья Азовского моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Каракурты имеют небольшой размер – самки достигают около 2 см, их тело черное, с бархатным оттенком, а во время сезона размножения на брюшке появляются красные крапинки. Самцы значительно меньше самок и часто становятся жертвами своих партнерш после спаривания, что дало паукам прозвище "черные вдовы".

Паук каракурт
Каракурт

Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, однако эти пауки обычно не нападают без провокации. Их появление в Николаевской области может быть связано с изменениями климата — засушливая и теплая погода способствует увеличению популяции. Впервые об этом пауке в Украине стали говорить в 1980-х годах, а сегодня он все чаще встречается на юге страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году в Ивано-Франковской области фиксируют 3 вида ядовитых пауков: каракурта, тарантула и тигровую аргиопу. Чаще их можно увидеть с апреля по октябрь в природных условиях.

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#Николаевская область #Соцсети #Пауки