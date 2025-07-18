Укус может запросто убить: в Украине заметили опасного паука с сердечками на брюшке (фото)
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Укус такого насекомого может быть смертельным
В Николаевской области на днях жители зафиксировали появление опасного паука — каракурта. Этот вид известен своим ядовитостью и принадлежит к семье черных вдов.
Об этом сообщили в местном сообществе "Пауки Украины". На предоставленных снимках виден черный паук с белыми узорами на брюшке в форме сердец.
Чем известен этот паук
Укус каракурта в несколько раз сильнее укуса тарантула и может быть смертельным, особенно если вовремя не оказать медицинскую помощь.
Паук живет преимущественно в засушливых степных районах, в частности на юге Украины: у побережья Азовского моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Каракурты имеют небольшой размер – самки достигают около 2 см, их тело черное, с бархатным оттенком, а во время сезона размножения на брюшке появляются красные крапинки. Самцы значительно меньше самок и часто становятся жертвами своих партнерш после спаривания, что дало паукам прозвище "черные вдовы".
Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, однако эти пауки обычно не нападают без провокации. Их появление в Николаевской области может быть связано с изменениями климата — засушливая и теплая погода способствует увеличению популяции. Впервые об этом пауке в Украине стали говорить в 1980-х годах, а сегодня он все чаще встречается на юге страны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году в Ивано-Франковской области фиксируют 3 вида ядовитых пауков: каракурта, тарантула и тигровую аргиопу. Чаще их можно увидеть с апреля по октябрь в природных условиях.