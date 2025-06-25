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В Тернополе заметили ночного паука-охотника: чем он может быть опасен (видео)

Автор
Марта Иваненко
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Тернопольчане увидели необычного паука, питающегося мокрицей
Тернопольчане увидели необычного паука, питающегося мокрицей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интересно, что этот паук не плетет ловильных паутин, но ведет активную охоту.

В Тернополе зафиксировано появление необычного вида пауков, ранее известного преимущественно в южных регионах Украины. Местные жители обращают внимание на небольшое насекомое со светлым брюшком и темным тельцем.

Данное видео было опубликовано в местном Telegram-канале.

"Как он добрался до Тернополя — не знаю, может, "Новой почтой". Но факт есть факт: ходит, смотрит, изучает территорию. Хорошо, что он ночной — днем прячется, а ночью вылезает, будто ищет, кого укусить", — рассказывает мужчина в ролике.

Что это за паук

Журналисты "Телеграфа" выяснили, что, вероятно, речь идет о Dysdera crocata – ночном пауке, известном также как мокричный паук. Этот вид специализируется на охоте на мокриц и имеет характерный облик: красно-коричневую переднюю часть тела, длинные загнутые хелицеры и серовато-бурое брюшко. У самок размер достигает 15 мм, у самцов немного меньше. Паук имеет только 6 глаз и не плетет ловильных паутин, а ведет активную охоту.

Паук Dysdera crocata или мокричный паук, который на вид
Паук Dysdera crocata

Dysdera crocata происходит из Южной Европы, однако был интродуцирован в разные части света. Он предпочитает влажные, темные места и проявляет активность преимущественно ночью. Охотится на мокриц, которых прокалывает хелицерами, впрыскивая яд, парализующий добычу и позволяющий ему высосать внутренние жидкости.

Обычно укусы встречаются редко и, как правило, не вызывают значительных осложнений у человека — максимум локальная боль или раздражение. Паук не агрессивен, избегает контакта с людьми и защищается только в случае прямой угрозы.

Биологи отмечают, что появление этого вида в новых регионах может быть связано с климатическими изменениями или случайным движением вместе с грузами. Паук является частью природной системы регуляции количества беспозвоночных и не считается вредителем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе в Киеве на улицах заметили "паука-монстра", вызвавшего волнение среди горожан. Хотя в реальности это оказалось безопасное существо, его появление зимой выглядело чрезвычайно нетипично.

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#Тернополь #Соцсети #Пауки