Что-то из этих вещей точно есть у вас дома. Лучше выбросите их, чтобы не быть одиноким

Эта вещь может стать источником беды, хотя просто будет лежать в шкафу

Одна перчатка, серьга или носок — кажется, что это просто мелочь, ведь просто потерялась пара. Но согласно народным приметам, именно такие вещи способны внести в дом энергетический дисбаланс, а в жизнь — одиночество, застой и даже проблемы.

В народе им приписывали особое значение — символ потери, разрыва и незавершенности. Это передает "Телеграф".

Что говорят приметы

Вещь без пары – символ потери

Согласно народным приметам, хранить дома вещь без пары — до одиночества. Считается, что такие предметы олицетворяют разрыв, недостроенность, эмоциональную пустоту. Если таких вещей накапливается много, это якобы притягивает разлуку в отношениях, застой в делах.

Дисбаланс в пространстве – дисбаланс в жизни

Парность – это гармония и равновесие. Перчатка без пары, носок, серьга и т.д. нарушают их и символизируют потерю, блокирующую поток позитива.

Вещь без пары — энергетический "хвост"

Старинные поверья говорят: незавершенное всегда "тянет" назад. Одинарные вещи – это "хвосты", которые держат в прошлом. Особенно это касается украшений: одна серьга или половинка ожерелья ассоциируется с оборванной связью, что может повлиять на личную жизнь.

Перчатки, серьги, носки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая еще вещь в вашем гардеробе может принести бедность и одиночество в дом.