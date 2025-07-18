В українських лісах росте містичний гриб з цілющою силою. Вас здивує його форма (фото та відео)

Він навіть "знімається у кіно"

Грибний сезон вже почався в Україні — на Прикарпатті справжній грибний бум. В нашій країні нараховується близько 500 видів їстівних грибів серед них є як широко відомі, так і дуже екзотичні.

В мережі розповіли про деревний гриб-вухо (Auricularia auricula-judae). Він напрочуд схожий на справжнє людське вухо. Гриб має щільну желеподібну текстуру та хвилясту форму. Колір гриба-вуха — коричнево-прозорий. В Україні аурикулярія вухоподібна зустрічається нечасто, тому вважається делікатесом.

Здається, що ліс слухає своїх гостей

Цей гриб має кілька назв: деревне вухо, аурикулярія вухоподібна, або юдине вухо, муер. Росте він на мертвій деревині, особливо на бузині, в затінених лісах. У суху погоду гриб скукожується, але після дощу "оживає" та знову стає схожим на вухо. Навіть повністю висохлий гриб знову стає "живим", потрапивши у вологе середовище.

Чому цей гриб називають "юдине вухо"

Муер вважається делікатесом

За однією з версій, Юда, зрадник Іісуса Христа, повісився на бузині. Оскільки гриб деревне вухо найчастіше росте саме на цьому дереві, в народі гриб називають "юдине вухо".

Чи можна його їсти

Аурикулярія — їстівний гриб четвертої категорії (наряду з опеньками, рядовками). Цей гриб популярний у азійській кухні. Його додають у супи, смажені страви, салати. Деревне вухо надає стравам хрумкості та здатне насичуватися смаками спецій.

Лікувальні властивості

В Китаї цей гриб вирощують на фермах

Окрім кулінарії аурикулярію використовують у медицині. В Китаї його вживають для очищення легенів, покращення кровообігу й зниження холестерину.

Шкіра інопланетян

Вигляд та текстура деревного вуха настільки екзотична, що його використовують під час створення фільмів. В кіно гриб "грає" "шкіру" інопланетян.

Раніше "Телеграф" розповідав про грибні місця Вінниччини. Ми писали, де саме шукати гриби, як уникнути отруєння та що каже закон про збір лісових дарів.