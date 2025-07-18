Сила магнитной бури снова упала, но надолго ли? Что прогнозируют на выходные

Ученые обновили график геомагнитных штормов

Магнитная буря на Земле продолжает играться, ведь постоянно то снижает, то увеличивает свою силу. В пятницу, 18 июля, она снова упала до средней почти 4-балльной и в ближайшие дни может завершиться.

Астросиноптики с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов и говорят, что 18 июля восьмидневная магнитная буря снизила свою силу до 3,7 балла и стала "оранжевой". В течение 19-20 июля ее уже, вероятно, не будет.

Будет ли магнитная буря "красной" в эти дни

Но прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. Вместе с этим обновляется и график солнечной активности. Поэтому если сейчас на нем держится средняя магнитная буря в 3,7 балла, а на следующий день ее не будет, то это не значит, что шторма точно не прогнозируется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от синоптиков относительно того, где еще будут бушевать дожди и грозы в Украине в ближайшие дни.