Здесь жил Степан Бандера. Где в Украине расположен уникальный музей (фото)

В мире есть всего шесть музеев Степана Бандеры

В Украине есть немало уникальных мест, где можно увидеть и прикоснуться к истории. Одним из таких мест стала усадьба-музей Степана Бандеры.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом музее и где он находится. Отметим, что всего в мире есть шесть музеев Степана Бандеры, но одним из первых и самых интересных по экспозиции является усадьба-музей Степана Бандеры в селе Воля-Задеревацкая.

Ее создали в родительском доме проводника ОУН, где семья проживала с 1933 по 1936 год. Этот музей работает до сих пор, поэтому все желающие могут увидеть и прикоснуться к истории. Интересно, что усадьбу-музей открыли почти с первых дней независимости Украины в 1991 году.

Усадьба-музей Степана Бандеры

Усадьба-музей Степана Бандеры на карте

Во времена СССР и жестких репрессий немало вещей из дома прятали у себя селяне Воли-Задеревацкой. А когда стал вопрос открытия музея, они вернули все вещи. Сейчас музей Бандеры напоминает о деятельности его жителей. Экспозиция располагает шестью комнатами, которые можно обойти по кругу.

В первой комнате можно узнать о родословной Бандеры. Следующая комната – часовня, где отец Андрей (отец Степана Бандеры) крестил зимой детей и венчал молодоженов. Окна из этой комнаты выходят прямо на церковь Архистратига Михаила, она считается самой аутентичной. В ней есть небольшой престол, фелон о. Андрея, ризы, церковная атрибутика и вышитое льняное полотенце с инициалами "СБ".

Первая комната Усадьбы-музея Степана Бандеры в Воле-Задеревацкой. Фото: Патер Анастасии

Вторая комната-часовня Усадьбы-музея Степана Бандеры в Воле-Задеревацкой. Фото: Патер Анастасии

Комната быта Усадьбы-музея Степана Бандеры в Воле-Задеревацкой. Фото: Патер Анастасии

Также в музее есть и комната быта, где собраны вещи и представлена украинская вышивка. Есть помещение, посвященное юношеским годам Степана Бандеры, деятельности ОУН и УПА, материалам, рассказывающим о смерти проводника. Раритетными являются 4 оригинальные вещи, которые принадлежали семье — это стол, сервант, шкаф и бамбетль.

Добавим, что Андрей Бандера был местным священником при церкви св. Архистратига Михаила, а его семья жила в бывшем доме плебании. Бондеры прожили в этом доме три года, и этого было достаточно, чтобы создать музей.

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