В Киеве придумали способ сэкономить на проезде в городском транспорте: в чем идея

Какие тарифы на билеты и проездные хотят ввести

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В Киеве предлагают пересмотреть систему оплаты проезда в коммунальном транспорте. Автор инициативы призывает ввести новые тарифы на разовые поездки, пересадочные билеты и долгосрочные проездные.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступил Глеб Бутанов.

Какие тарифы предлагают для пассажиров

Согласно предложенной тарифной сетке, разовая поездка будет стоить 30 грн, а пересадочный билет на 60–90 минут – 45 грн. Необходимость последнего Бутанов объясняет положением жителей спальных районов, в частности Виноградаря и Троещины, которым приходится делать пересадку, чтобы добраться до метро.

"Это критически важно для жителей спальных районов (например, Виноградаря или Троещины), которые физически не могут доехать до метро без пересадки. Платить дважды за поездку по городу – это абсурд", – написал Глеб Бутанов.

Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: "Телеграф"

Месячный проездной автор предлагает продавать за 1200 грн. По его расчетам, при цене разовой поездки 30 грн такой билет окупится примерно за 40 поездок. Именно его Бутанов считает выгодным вариантом для людей, которые ежедневно пользуются транспортом, чтобы добраться на работу или учебу.

Годовой проездной в петиции предлагают установить на уровне 12000 грн. Льготы и далее должны покрываться за счет городского бюджета – обращение не предусматривает изменений в их финансировании.

Зачем менять систему оплаты проезда

Бутанов называет нынешнюю работу транспортной системы Киева неэффективной. По его мнению, непонятные или завышенные цены отталкивают пассажиров: люди пересаживаются на личные автомобили, создавая пробки, или ищут обходные пути. Общественный транспорт, убежден автор, должен привлекать доступными и удобными условиями.

"Общественный транспорт должен быть доступным и стимулировать людей платить заранее, а не отпугивать их", – подчеркнул Глеб Бутанов.

Продажа годовых проездных, по замыслу автора, обеспечит "Київпастрансу" и "Київському метрополітену" поступление денег заранее. Эти средства он предлагает направлять на поддержку и развитие сети, снижая зависимость предприятий от бюджетных дотаций. Ожидаемый результат предложенной системы – больший пассажиропоток, меньше автомобилей на дорогах и улучшение финансового состояния коммунального транспорта.

Сколько подписей собрала петиция

Сбор подписей под обращением начался 28 октября 2026 года. Чтобы Киевсовет рассмотрел петицию, ее должны поддержать 6 000 человек.

На момент публикации обращение находится на этапе сбора голосов: его поддержали 89 человек. До завершения сбора подписей остается 59 дней.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли метро Киева надолго остановиться из-за блекаута.