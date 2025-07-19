Пары из TikTok показали "лайфхак", как пережить ремонт и не развестись (видео)

2 простых совета от опытных пар

Если вы планируете ремонт и хотите сохранить отношения – возможно, стоит просто заклеить рот. Именно такой совет в шутку предлагают пары из TikTok, чьи "лайфхаки" стали вирусными в сети.

В первом ролике мужчина изолирует себя от стресса и споров: заклеивает рот скотчем, а на голову надевает "наушники" из бумажных стаканчиков. Женщина в это время также заклеивает себе рот — и вся эта сцена сопровождается подписью "Как не развестись во время ремонта".

Второй ролик с уже другой парой повторяет идею, но уже с формулировкой "Как не ссориться во время ремонта". Минимум слов, максимум понимания – именно такой рецепт отношений во время капитального хаоса.

Пользователи TikTok активно поддержали идею, подтверждая в комментариях: ремонт – это настоящее испытание на прочность, которое не каждая пара проходит без потерь.

"Если жене заклеить глаза, то тоже норм. Мужчины менее прихотливы"

Что пишут под видео

"Я сейчас ехал с женой в "Эпицентр" просто посмотреть цены и что у них есть — поссорились еще до того, как уехали со двора"

"Так руками можно поубивать друг друга — здесь скотч не поможет"

"Искали квартиру. Одна пара решила переделать квартиру в студию — развелись. Мы уже закончили ремонт, так и не поняли, чего люди ссорятся на этой почве. Если мнения расходятся — ищем компромисс"

"Кто пережил ремонт, того уже ничего не сломает"

"Драться можно молча"

"Работать лучше по очереди, иначе все закончится криминалом"

"Это, конечно, прикол, но доля правды есть"

"Еще и руки надо связать"

Что пишут под видео

Что пишут под видео

Так что если вы готовитесь к ремонту — возможно, стоит взять на вооружение этот "лайфхак": иногда молчание и немного юмора спасают больше, чем консультации семейных психологов.

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