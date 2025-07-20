Стало известно имя "хищницы", которая ездит по Сумам на розовом леопардовом кабриолете

Сама девушка не менее яркая, чем ее машина

В прифронтовых Сумах засветился автомобиль, который невозможно не заметить. Стало известно, кто водит большую машину с открытым верхом и ярко-розовым леопардовым принтом.

Владелицу экстравагантного авто зовут Алина Лысенко. Она ведет канал alina_textile.ua в ТикТок. Так она продает постельное белье, однако ролики девушки не только об этом.

Алина публикует смешные видео о домашних животных, трогательные – о детях и популярные – об авто. У нее есть сын и дочь, а также кот и собака породы бульдог. Что касается неповторимого кабриолета, последние видео на канале – именно о нем и они набирают большое количество просмотров.

Тот самый розовый леопардовый кабриолет, привлекший внимание "Телеграфа" в Сумах

Девушка показывает, как преодолевает огромные лужи на грунтовке, а также получает штрафы от полиции. Даже если ролик о чем-то другом – то все равно на фоне авто. Благодаря необычной машине, количество просмотров на канале Алины значительно выросло. Ее видео с полицейскими увидели уже 1,5 миллиона человек.

Кроме ТикТока у девушки есть Инстаграм-аккаунт, где она публикует довольно откровенные фото. Стоит отметить, что внешность у Алины не менее яркая, чем ее авто. Особенно в глаза бросаются длинные ноги.

Девушка любит и вещи с леопардовым принтом

На своей странице в Инстаграм она публикует довольно откровенные фото

Ранее мы писали, что блогер и участница телешоу "Супермама" Анастасия Чуйко ("Мамасита") попала в скандал. Полицейские остановили ее автомобиль, за рулем которого находился ее 14-летний крестник.