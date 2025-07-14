Блогер заправилась на двух АЗС в Киеве и сравнила расход бензина: результат поразил сеть (видео)

В сети заподозрили неладное

Украинка пожаловалась на то, что после заправки автомобиля на двух разных АЗС расход топлива сильно различается. В сети ее комментарий вызвал громкое обсуждение.

Соответствующим видео поделилась киевлянка kateryna__m в TikTok. Она пожаловалась на то, что цены на заправке WOG не только оказались выше, чем на UPG, но и автомобиль проехал значительно меньше.

Женщина говорит, что после заправки на 20 литров на WOG автомобиль проехал лишь 68 километров, в то время как после заправки на 20 литров на UPG — 90 километров. Она также заверила, что условия езды были одинаковыми.

Видео за пару дней собрало больше 1,2 миллиона просмотров и почти две тысячи комментариев.

Женщина призналась, что ездит на Hyundai Equus однако многих сильно удивило, что у этого автомобиля настолько большой расход топлива. Согласно данным из открытых источников, в городских условиях у него должен быть расход 15-18 литров на 100 км и 8-9 литров за городом.

Hyundai Equus

В частности, некоторые предположили, что женщина на самом деле тайком катается на грузовике ЗиЛ-130 или на легком вертолете.

Может это действительно элитный ЗиЛ-130

Другие же заподозрили, что в истории что-то неладно.

"Обман. Обман повсюду"

А третьи попытались отшутиться.

А если пересесть на маршрутки, то машину и вовсе заправлять не понадобится

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что в городских повседневных условиях невозможно корректно сравнить расход бензина. На это всегда будут влиять погодные условия и работа кондиционера, маршрут и состояние дороги, наличие пробок и другие мелочи, которые очень легко упустить из виду.

Мир чуть сложнее, чем кажется

Как сообщалось ранее, в Украине в последнее время все чаще можно заметить элитные автомобили, хотя это не всегда говорит о повышении уровня навыков вождения у украинцев. Например, роскошную Bentley Bentayga за сотни тысяч долларов разбили в Киеве уже на следующий день после покупки.