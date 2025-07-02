Новое имя — новая жизнь: блогер из Черновцов поделилась историей усыновления ребенка и растрогала TikTok

Впереди у семьи много новых дел и получение ряда документов

Украинская блогер из Черновцов Олива, имеющая более 37 тысяч подписчиков, поделилась щемящей историей усыновления своей дочери. Девочке почти 5 лет, и усыновление стало для нее настоящим началом новой жизни.

Такое видео она опубликовала в TikTok. "Мы забрали ребенка из детского дома в январе. Официально усыновили через 2 месяца. И только сейчас мы получили его настоящее, новое свидетельство о рождении", — рассказывает Олива.

Она признается, что в слове "новое" для них заключено очень много: новая жизнь, новое имя, новая фамилия и отчество, полностью изменившие судьбу маленькой Лии. "Она наконец-то официально-официально наша дочь. Как биологически, представляете? Она имеет нашу фамилию. Новое отчество. Новое имя, которое ей так подходит", — делится женщина.

По словам блогера, смена имени даже положительно повлияла на поведение ребенка. Для Оливы и ее супруга получение нового свидетельства стало символом тепла, силы и любви, ведь там официально указаны они как родители: "Наша Лия – наша. Официально".

Впереди у семьи много новых дел: получение нового ИНН, справки ВПЛ, первого загранпаспорта ребенка, и, возможно, и первое путешествие к морю — большая радость для девочки, уже испытавшей немало трудностей в своей жизни.

История Оливы вызвала оживленный отклик в сети. "Я рыдаю, вы такие крутые. Моя мамочка тоже была приемная, только в старшем возрасте, у нее была тяжелая жизнь даже в приемной семье, ее оскорбляли и не любили, теперь я ее люблю вместо родителей, моя мамочка самая лучшая", — эмоционально написала одна пользовательница.

Что пишут под видео блоггерки

Другая поинтересовалась: "А как вы объяснили дочери, что теперь ее зовут иначе? А как во взрослом возрасте ребенка менять имя? Он привык?". Олива ответила: "Наша дочь привыкла за 2-3 дня, мы сами были в шоке".

Что пишут под видео блоггерки

Большинство зрителей обратили внимание на схожесть между приемными родителями и маленькой Лией. Некоторые написали, мол, "а ребенок точно усыновлен?".

Что пишут под видео блоггерки

Для маленькой Лии это – настоящий шанс на счастливое детство, а для ее новых родителей – большая радость и ответственность, которой они искренне делятся со всеми.

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