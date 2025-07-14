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Старые украшения "притянут" за собой много проблем. Почему новому владельцу лучше от них избавиться

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Украшения
Украшения. Фото Открытые источники

Украшения лучше покупать самому и в ювелирном магазине

Ювелирные изделия, особенно старые или подаренные, могут служить не только дополнением к стилю, но и хранить в себе кармическую память предыдущего владельца.

Если вы храните их дома, то они могут принести беду, потери, неурядицы или энергетику прошлого владельца. Об этом передает "Телеграф".

Почему стоит остерегаться старых украшений:

  • Передают судьбу бывшего владельца. Если украшение принадлежало человеку с тяжелой судьбой, болезнями или трагическим концом, его энергетика может "прилипнуть" к новому хозяину;
  • Могут быть "заряженными" на негатив. В старину через украшения делали обряды на зависть или разрыв отношений. Особенно — кольца, серьги, подвески;
  • Украшения из ломбардов или секонд-хенда — энергетически "чужие". Никто не знает истории вещи. Часто это — помолвка, развод, долги или потери;
  • Поврежденные или потерянные парные украшения (например, одна серьга) – символ разлуки или потери пары.
Почему дома нельзя хранить старые украшения
Старые украшения

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут забрать энергию и принести застой в делах.

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#Украшения #Приметы #Поверья