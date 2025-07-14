Старые украшения "притянут" за собой много проблем. Почему новому владельцу лучше от них избавиться
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Украшения лучше покупать самому и в ювелирном магазине
Ювелирные изделия, особенно старые или подаренные, могут служить не только дополнением к стилю, но и хранить в себе кармическую память предыдущего владельца.
Если вы храните их дома, то они могут принести беду, потери, неурядицы или энергетику прошлого владельца. Об этом передает "Телеграф".
Почему стоит остерегаться старых украшений:
- Передают судьбу бывшего владельца. Если украшение принадлежало человеку с тяжелой судьбой, болезнями или трагическим концом, его энергетика может "прилипнуть" к новому хозяину;
- Могут быть "заряженными" на негатив. В старину через украшения делали обряды на зависть или разрыв отношений. Особенно — кольца, серьги, подвески;
- Украшения из ломбардов или секонд-хенда — энергетически "чужие". Никто не знает истории вещи. Часто это — помолвка, развод, долги или потери;
- Поврежденные или потерянные парные украшения (например, одна серьга) – символ разлуки или потери пары.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут забрать энергию и принести застой в делах.