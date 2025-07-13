У вас дома может быть вещь, которая "запрограммирована" на несчастье и потери. Пересмотрите, нет ли ее

Она может быть дома у каждого второго

Вышитые рубашки, скатерти, салфетки и т.д. — это не только элемент культуры, но и сакральный символ, который несет в себе энергетику создателя, его намерения, эмоции и даже судьбу.

По народным приметам, хранить дома чужие или очень старые вышитые полотенца, рубашки или салфетки — не всегда безопасно. Как передает "Телеграф", они могут принести в дом хозяев судьбу человека, который ее вышил, несчастье, потерю и тому подобное.

Почему их лучше не хранить дома

Вышивка – это "энергетическая карта" человека. Каждый стежок может нести в себе и радость, и боль, и проклятие. Если неизвестно кто именно создал вышивку, ее энергетика может быть отрицательной и нести одно несчастье;

Каждый стежок может нести в себе и радость, и боль, и проклятие. Если неизвестно кто именно создал вышивку, ее энергетика может быть отрицательной и нести одно несчастье; Полотенце – ритуальный предмет. Во многих регионах рушники использовались на похоронах, свадьбах, во время благословения или даже магических обрядов. Такое полотенце может "нести" в дом чужую судьбу или потери;

Во многих регионах рушники использовались на похоронах, свадьбах, во время благословения или даже магических обрядов. Такое полотенце может "нести" в дом чужую судьбу или потери; Непростая история – непростая судьба. Старая вышивка, найденная на чердаке, в секонд-хенде или подаренная без объяснений, может иметь тяжелый энергетический след. Особенно если в семье были трагедии или ссоры, связанные с владельцем вещи;

Старая вышивка, найденная на чердаке, в секонд-хенде или подаренная без объяснений, может иметь тяжелый энергетический след. Особенно если в семье были трагедии или ссоры, связанные с владельцем вещи; Передача кармы. В народе считали, что, храня вещи умерших родственников без специального очищения или молитвы, можно "наследовать" не только память, но и проблемы.

Вышитые полотенца, рубашки и салфетки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут унести энергию и "подарить" застой.