"Крестики" здесь не помогут. Как быстро убрать зуд после укуса комара

И не нужно идти в аптеку

Лето — время пикников, походов и вечеров на природе, но вместе с ними приходит и вечная проблема — зуд после укусов насекомых. В таких случаях на помощь может прийти простой, но нестандартный метод.

О нем написал в Twitter житель Японии. И для него вам понадобится лишь полотенце и микроволновая печь, пишет weekend.

Метод прост: возьмите небольшое полотенце, смочите его водой и нагрейте в микроволновке в течение 30 секунд. Затем достаньте его и приложите к коже, а через несколько секунд уберите. Ткань будет горячей, но, по словам японца, ожога быть не должно. Повторите несколько раз, а когда ткань немного остынет, её можно оставлять дольше и даже слегка прижимать.

Полотенце в микроволновку

По словам автора метода, зуд и покраснение проходят почти мгновенно. Секрет – в действии тепла, которое помогает организму "заглушить" аллергическую реакцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нестандартном лайфхаке, который поможет человеку быстро снизить температуру тела в жару. Для этого нужно зайти в зоомагазин и приобрести один товар.