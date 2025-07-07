Более 20 замков в одной локации: как попасть в единственный в Украине музей миниатюр и сколько стоят билеты

Это удивительный музей под открытым небом с необычными мини-экспонатами

Музей миниатюр "Замки Украины" — уникальная локация, в которой собраны более 20 мини-экспонатов. Это макеты самых известных украинских замков и крепостей, представленных в уменьшенном масштабе и в том виде, в котором они известны со страниц истории.

"Телеграф" побывал в единственном в Украине музее миниатюр "Замки Украины" и рассказывает, где он находится, как туда попасть и сколько стоят билеты в необычную локацию.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр — где он в чем его особенность?

Музей миниатюр "Замки Украины" расположен в историческом украинском городе Каменец-Подольский, это в Хмельницкой области. Город известен своей красивой крепостью, которая принимает тысячи туристов каждый год.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Однако, если будете в Каменце-Подольском, то обязательно посетите и музей миниатюр. В нем представлены мини-копии самых известных замков Украины — всего 21 экспонат. Особенность музея в том, что он находится под открытым небом на площади 2 400 метров квадратных. А еще с него открывается невероятный вид на саму Каменец-Подольскую крепость.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Среди экспонатов музея миниатюр — Луцкий замок, Острожский замок, Золочевский замок, Замок Паланок, Лесковский дворец, Замок Попова, Ужгородский замок и многие другие. К услугам туристов — аудиогид, который расскажет подробную информацию о каждом из экспонатов.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Цены на билеты в музей миниатюр

Вы точно не пропустите эту уникальную локацию в Каменце-Подольском, если будете идти в направлении крепости, так как музей миниатюр находится прямо перед входом на мост по правой стороне. Цены на билеты здесь весьма демократичные, а прогулка в музее под открытым небом станет отличным времяпровождением с детьми или компанией друзей.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Входной билет для взрослых стоит 130 гривен.

Для детей до 12 лет — 70 гривен.

Для детей до 6 лет — бесплатно.

Для льготных категорий взрослых — 70 гривен.

Для льготных категорий детей — 40 гривен.

Есть скидки для организованных групп туристов от 10 человек: взрослые — 90 грн, дети — 50 грн.

Цены на билеты в музей миниатюр

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменец-Подольском

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посетить Каменец-Подольский в отпуске. И что посмотреть помимо легендарной крепости.