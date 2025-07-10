Там топили бандитов в лихие 90-е? Как выглядит необычное Радоновое озеро в Украине и как туда попасть

Уникальное озеро может быть опасно для купания, но привлекает все больше туристов

Радоновое озеро — уникальная локация в Николаевской области. Оно привлекает туристов своей необычной красотой, экстремальным отдыхом и мистическими историями. Озеро входит в состав национального природного парка "Бугский Гард" и стало местом отдыха местных жителей и путешественников.

"Телеграф" расскажет, чем особенно это озеро и как туда попасть, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и освежится в жаркую погоду.

Радоновое озеро — что о нем известно

Необычное Радоновое озеро расположено около села Мигея Первомайского района Николаевской области. Это искусственный водоем, который образовался во второй половине XX века в месте, где раньше добывали гранит. Местные говорят, что вода из подземных источников затопила карьер буквально за одну ночь, оставив на дне технику, типа эскалаторов и тракторов.

Радоновое озеро. Фото: https://www.facebook.com/aleksandr.ivanov

Радоновое озеро имеет довольно большую глубину — от 24 до 46 метров и крутые скалы. Это делает его привлекательным для альпинистов и поклонников экстремального отдыха, однако вместе с тем карьер может не подойти для семейного купания с детьми.

Особенностью этой локации является то, что в составе воды могут быть остатки радона (отсюда и название). Это бесцветный инертный газ, продукт распада радия. Считается, что купание в воде с содержанием радона может быть полезно для здоровья. Также существует мнение, что не стоит более 10 минут пребывать в такой воде.

Как попасть на Радоновое озеро?

Эта локация находится за 157 километров от Николаева и в 10-15 километрах от Первомайска, в селе Мигея. Лучше всего добираться туда собственным транспортом, используя навигаторы и гугл-карты.

Также можно ехать железнодорожным транспортом — ближайшие до Мигеи станции есть в Первомайске или Южноукраинске, а оттуда уже маршрутками. Можно и без электричек — просто ехать маршрутками до Первомайска и Мигеи.

Туристическая инфраструктура

Радоновое озеро популярно своими красивыми пейзажами, тихой природой и чистой прозрачной водой бирюзового оттенка. Его скалистые берега привлекают любителей экстремального отдыха и скалолазов. А живописные пейзажи любят туристы и фотографы.

Около озера обустроена смотровая площадка и фотозона. Также там есть беседки, парковка, прокат каяков, байдарок, сап-бордов. Кроме того, есть места для кемпинга и частные усадьбы для комфортного отдыха.

Местные рассказывают, что на дне Радонового озера до сих пор лежат затопленные эскалаторы, тракторы и другая техника. Также ходят легенды, что там утопили мужчину вместе с автомобилем во время бандитских разборок в лихие 90-е.

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