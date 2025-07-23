Июль просто так не отпустит. Что может "порадовать" украинцев 25-27 числа

Украинцам из некоторых регионов будет невесело

В конце этой недели в Украине будет разноплановая погода, ведь местами ожидаются дожди, грозы, град, порывы ветра и жара, которая местами будет достигать +38 °C.

Жарче всего будет на выходных. Такой прогноз дал метеоролог Игорь Кибальчич в Meteoprog.ua.

Погода в конце этой недели

В пятницу, 25 июля, кратковременные дожди прогнозируются на Западе страны и на крайнем Севере. В Прикарпатье и Буковине возможен град и шквалы ветра. В остальных регионах — сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16…+22 °C, днем — +26…+31 °C. Однако на Юге температура достигнет +32…+37 °C.

В субботу, 26 июля, грозы с дождями распространятся на Запад, Север и Центр страны. Местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с. Ночью температура снизится до +14…+19 °C, а днем повысится до +22 – +27 градусов. В центральных, южных и восточных ночью будет +18…+23 °C, а днем здесь прогнозируют жару до +38 °C.

В воскресенье, 27 июля, грозы накроют Правобережную Украину, на Левобережье существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы возможен туман. На большей части территории температура будет +14…+19 °C ночью и +23…+29 °C днем. В центральных, южных и восточных регионах жара будет держаться — +33 … +38 °C днем и до +23 °C ночью.

Сильный ливень

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в течение 23 июля в некоторых областях Украины объявлена пожарная опасность. Укргидрометцентр предупредил, кому из граждан нужно быть осторожными.